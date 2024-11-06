Domingo 24 de agosto de 2025
Zulia

Talento Zuliano en Exposición Colectiva “Tras las Huellas de Hung se realizará este 8-Nov

La Dirección de Cultura de la Universidad del Zulia, a través de su Departamento de Artes Plásticas, la Unidad de…

Por Andrea Guerrero

Talento Zuliano en Exposición Colectiva “Tras las Huellas de Hung se realizará este 8-Nov
Lía. Foto: RRSS.
La Dirección de Cultura de la Universidad del Zulia, a través de su Departamento de Artes Plásticas, la Unidad de Patrimonio y la Fundación Centro de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez, realizará este viernes 8 de noviembre la IV edición del proyecto expositivo "Tras las huellas de Hung". Este evento permitirá dar a conocer el talento y las creaciones artísticas de los artistas zulianos.

En esta ocasión, las instituciones presentarán las exposiciones "Lago Lienzo Libertad", en conmemoración del Bicentenario de la Batalla Naval del Lago de Maracaibo, e "Iconogramas del Cine Venezolano", en el marco de la XVII edición del Festival Internacional del Cortometraje Manuel Trujillo Durán.

El proyecto expositivo "Tras las huellas de Hung" es un espacio que permite a cada artista plástico promover lazos entre la universidad y su entorno social.

Esta actividad se llevará a cabo en el marco del 31 aniversario del Centro de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez.

