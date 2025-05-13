El próximo 31 de mayo, la Academia Diamante dictará su segundo taller titulado "Mujer Diamante", dirigido a mujeres empoderadas y con propósito. El evento se llevará a cabo a partir de las 9:00 a.m. en las instalaciones del Hotel Oceanía.

Lee también: El Festival de Cannes prohibió la desnudez y looks voluminosos en la alfombra roja

Claudia Moronta, directora de la academia, invitó a las mujeres del Zulia a asistir. "Este taller tiene como objetivo resaltar el valor de la mujer, por lo que está dirigido tanto a las más jóvenes como a las adultas. Trabajaremos con psicólogos, orientadores e invitados especiales, donde se les capacitará en crecimiento, mentalidad, productividad y espiritualidad", explicó.

Más de 100 mujeres con testimonios

Moronta agregó que ya cuentan con 200 testimonios de mujeres que han logrado empoderarse a través de estos talleres, en los cuales se les capacita y se les ofrecen charlas dentro de sus propias comunidades.

Noticia al Día

Foto. José Gregorio Flores