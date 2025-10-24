Tembló en Maracaibo

Aproximadamente a las 5:31 de la tarde de este viernes 24 de octubre, los marabinos fueron sorprendidos por un nuevo temblor en Maracaibo.

Según el Servicio Geológico Colombiano, el sismo tuvo una magnitud de 4,7 y se registró cerca de la costa venezolana, con un epicentro localizado a 37 kilómetros de Maicao, en el departamento de La Guajira. Las coordenadas del evento fueron latitud 11.48 y longitud -71.92, con una profundidad de 66 kilómetros.

Cabe recordar que, hace exactamente un mes, los habitantes de la ciudad también vivieron un sismo de magnitud 6,2, cuyo epicentro se ubicó en Mene Grande, estado Zulia.

El movimiento telúrico de septiembre también se sintió en varios estados del país, incluyendo Trujillo, Lara y Falcón, así como en ciudades colombianas cercanas como Maicao, Cúcuta y Valledupar.

Noticia al Día