Viernes 24 de octubre de 2025
Principal

Tembló en Maracaibo

Hasta el momento, los organismos competentes no han informado la magnitud ni el epicentro del movimiento telúrico

Por Andrea Guerrero

Tembló en Maracaibo
Sismo. Foto: Referencial
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Aproximadamente a las 5:31 de la tarde de este viernes 24 de octubre, los marabinos fueron sorprendidos por un nuevo temblor en Maracaibo.

Según el Servicio Geológico Colombiano, el sismo tuvo una magnitud de 4,7 y se registró cerca de la costa venezolana, con un epicentro localizado a 37 kilómetros de Maicao, en el departamento de La Guajira. Las coordenadas del evento fueron latitud 11.48 y longitud -71.92, con una profundidad de 66 kilómetros.

Cabe recordar que, hace exactamente un mes, los habitantes de la ciudad también vivieron un sismo de magnitud 6,2, cuyo epicentro se ubicó en Mene Grande, estado Zulia.

El movimiento telúrico de septiembre también se sintió en varios estados del país, incluyendo Trujillo, Lara y Falcón, así como en ciudades colombianas cercanas como Maicao, Cúcuta y Valledupar.

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Tembló en Maracaibo

Tembló en Maracaibo

Con banderines blancos y celestes que ondearán alrededor de la Basílica de Chiquinquirá se anunciará que la Parroquia está de fiesta

Con banderines blancos y celestes que ondearán alrededor de la Basílica de Chiquinquirá se anunciará que la Parroquia está de fiesta

La Vinotinto femenina inicia su camino hacia el Mundial de Brasil 2027

La Vinotinto femenina inicia su camino hacia el Mundial de Brasil 2027

Águilas intentará dividir ante Caribes en Puerto La Cruz

Águilas intentará dividir ante Caribes en Puerto La Cruz

Mataron a PNB cuando patrullaba en Aragua: Fiscal General ordenó investigar el crimen

Mataron a PNB cuando patrullaba en Aragua: Fiscal General ordenó investigar el crimen

Arranca la Serie Mundial: Dodgers y Azulejos luchan por el anillo de campeonato

Arranca la Serie Mundial: Dodgers y Azulejos luchan por el anillo de campeonato

Murió motorizado de Yummy al estrellarse contra una camioneta en la autopista Francisco Fajardo

Murió motorizado de Yummy al estrellarse contra una camioneta en la autopista Francisco Fajardo

Anuncian a los cinco finalistas al Premio Luis Aparicio

Anuncian a los cinco finalistas al Premio Luis Aparicio

Iker Casillas sufre robo en casa: arrestan a su empleada

Iker Casillas sufre robo en casa: arrestan a su empleada

SE VENDE Inmueble Ubicado en Bella Vista Anteriormente: Ricardo Alvarez

SE VENDE Inmueble Ubicado en Bella Vista Anteriormente: Ricardo Alvarez

Liga de Quito goleó a Palmeiras y se acerca a la final de la Copa Libertadores

Liga de Quito goleó a Palmeiras y se acerca a la final de la Copa Libertadores

Flamengo pega primero en las semifinales de la Copa Libertadores

Flamengo pega primero en las semifinales de la Copa Libertadores

Hallaron a adolescente venezolana en avanzado estado de descomposición en Perú

Hallaron a adolescente venezolana en avanzado estado de descomposición en Perú

Thunder vence a Pacers con récord personal de Shai Gilgeous-Alexander

Thunder vence a Pacers con récord personal de Shai Gilgeous-Alexander

Curry brilla con 42 puntos y Warriors doblega a Nuggets

Curry brilla con 42 puntos y Warriors doblega a Nuggets

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Madre llora de emoción al ver a su hijo por primera en televisión como periodista

Madre llora de emoción al ver a su hijo por primera en televisión como periodista

Ondas tropicales N° 50 y 51 se fusionaron y tocarían Venezuela desde el domingo 26-Oct

Ondas tropicales N° 50 y 51 se fusionaron y tocarían Venezuela desde el domingo 26-Oct

A un mes del sismo en Zulia: balance oficial de daños y memoria colectiva del temblor que sacudió al occidente del país

A un mes del sismo en Zulia: balance oficial de daños y memoria colectiva del temblor que sacudió al occidente del país

24-Oct: Hoy se conmemora el natalicio del General Rafael Urdaneta, un zuliano ejemplar

24-Oct: Hoy se conmemora el natalicio del General Rafael Urdaneta, un zuliano ejemplar

Tembló en Maracaibo

Tembló en Maracaibo

Noticias Relacionadas

Cultura

Con banderines blancos y celestes que ondearán alrededor de la Basílica de Chiquinquirá se anunciará que la Parroquia está de fiesta

Lista la plazoleta de la basílica para recibir a la reina morena, más de 60 hombres y mujeres del barrido manual de la alcaldía bolivariana de Maracaibo limpiaron la plazoleta y las áreas adyacentes a la basílica en espera de la bajada de la santa patrona.
Cultura

En Maracaibo: Hay un paisaje de "Casas Muertas"

Muchas propiedades pertenecen a una sucesión de personas que se encuentran fuera del país dejando a la buena de Dios estos espacios convertdos en guarida de maleantes
Zulia

En seis meses se han sumado 60 empresas a la Cámara de Comercio de Maracaibo

Actualmente más de 300 comercios están afiliados a la CCM
Al Dia

Con Los Hijos del Saladillo,"Viva la Gaita Zuliana"

La agrupación que nació en el sector El Pozón, espera la colaboración para la grabación de un video promocional

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025