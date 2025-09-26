Temblores en el Zulia van perdiendo fuerza: Geólogo Francisco Bongiorno Ponzo

Desde la noche del miércoles 25 de septiembre hasta la mañana del jueves 26, se han registrado sismos leves en las localidades de Mene Grande y Bachaquero, ubicadas en la Costa Oriental del Lago de Maracaibo, estado Zulia. Esta serie de movimientos telúricos, conocida como enjambre sísmico, ha mostrado una disminución progresiva en su intensidad.

El ingeniero geólogo Francisco Bongiorno Ponzo, docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Los Andes (ULA) en Mérida, explicó que la actividad comenzó alrededor de las 10:00 p.m. del día 25 y que, a lo largo de las horas siguientes, se han contabilizado una docena de eventos sísmicos con magnitudes cada vez menores.

Según el especialista, algunos de los últimos temblores han registrado magnitudes inferiores a 3.0, lo que indica una reducción en la energía liberada y sugiere que el fenómeno podría estar perdiendo fuerza con el paso de los días.

Las autoridades y expertos continúan monitoreando la situación, mientras se mantiene la recomendación de seguir atentos a los canales oficiales de información.

Noticia al Día / Reporte la Grita