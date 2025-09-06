Tenga a mano los tobos: Llegó el agua en otras cinco parroquias de Maracaibo este 6-Sep

Este sábado 6 de septiembre, la Hidrológica del Lago de Maracaibo (Hidrolago), se activó el servicio Juana de Ávila/Plaza de Toros, para distribuir el preciado líquido en cinco parroquias de de la ciudad.

Los vecinos de un nutrido número de sectores de las parroquias, Coquivacao, Juana de Ávila, Olegario Villalobos, Francisco Eugenio Bustamante e idelfonso Vásquez, están recibiendo el agua en sus hogares.

También serán atendidos los centros de salud cercanos como; Adolfo Pons, Hospital Militar, CDI San Jacinto y Especialidades Pediátricas CAF.

