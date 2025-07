"Tengo 40 años junto a ella y una recaída de cáncer me la puede quitar. Necesito de ustedes": Esposo de Mirlene Carmona

Cuarenta años de casados fortalecidos en un Dios maravilloso que les permitió tener cuatro hijos, nietos y una vida que quisieran seguir adelante, se ve empañada por una recaída de cáncer: Esta es la historia de los esposos Mirlene Moraima Carmona y Fernando Antonio Uzcátegui Ruz.

La señora Mirlene Carmona, fue diagnosticada con cáncer hace más de cuatro. En ese momento, logró vencerlo y seguir mirando un futuro junto a su hermosa familia.

Desafortunadamente, la enfermedad regresó. Esta vez, se alojó en la región axilar derecha, por lo que amerita una operación con urgencia para que el cáncer no se expanda hacia el seno y comenzar con las quimioterapias.

"La operación cuesta mil 600 dólares y no contamos con el dinero, he tocado todas las instancias necesarias. Le entregué una carta al Gobernador en sus manos y estoy a la espera, pero mi angustia crece cada vez más. Tengo 40 años junto a ella y una recaída de cáncer me la puede quitar", contó con voz quebrantada su esposo Fernando Uzcátegui, para Noticia al Día.

La pareja de casados reside en la calle 122 del sector San Benito, barrio Integración Comunal de la parroquia Luis Hurtado Higuera, en Maracaibo del estado Zulia.

"Mi esposa y yo somos fundadores de esta barriada, llegamos cuando mi hija mayor estaba de meses, y mira ahora, como corren mis nietos por toda la casa, quisiera seguir junto a ella, junto a ellos, mi vida es con ella", proseguía diciendo el señor Uzcátegui, mientras apretaba sus manos, como si estuviera aferrado, esperando una gran bendición.

El señor Uzcátegui dejó a disposición sus números de teléfono 0424.650.23.11 / 0424.635.4643, para contactarlo ante cualquier ayuda o contribución que quisieran dejarle.

Noticia al Día