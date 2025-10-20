Lunes 20 de octubre de 2025
Terminal de San Francisco vuelve a las manos de la Alcaldía

La transferencia busca optimizar la gestión local del terminal y garantizar su funcionamiento eficiente bajo la administración municipal

Por Andrea Guerrero

Foto: Instagram
La Empresa Socialista Metro de Maracaibo formalizó este lunes el traspaso administrativo del Terminal Simón Bolívar a la Alcaldía Bolivariana del municipio San Francisco, en cumplimiento de instrucciones emitidas por el Ministerio del Poder Popular para el Transporte.

El acto contó con la presencia del gobernador del estado Zulia, Luis Caldera Morales, el presidente del Metro de Maracaibo, Miguel Ramírez González, y el alcalde sureño, Héctor Soto, quienes realizaron un recorrido por las instalaciones del terminal y compartieron con el personal operativo.

Durante la visita, las autoridades destacaron la labor que se realiza en el espacio como parte del servicio público de transporte regional, y reafirmaron el compromiso de fortalecer la infraestructura y atención ciudadana en el municipio.

La transferencia busca optimizar la gestión local del terminal y garantizar su funcionamiento eficiente bajo la administración municipal.

Noticia al Día

