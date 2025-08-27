Terreno en llamas en Cumbres de Maracaibo afectó a los vecinos del sector

Durante la tarde de este martes se registró un incendio de gran magnitud, en un terreno baldío, ubicado en el sector Cumbres de Maracaibo, en las inmediaciones del corredor vial Amparo Las Lomas.

El periodista Lenin Danieri compartió imágenes del siniestro a través de su cuenta de Instagram, donde se observa la ardua labor del Cuerpo de Bomberos de Maracaibo, apoyados por voluntarios y un camión cisterna que acudió al lugar para colaborar en las labores de extinción.

“Me estoy tratando de alejar un poco porque no quiero entorpecer el trabajo de los muchachos que están haciendo el gran esfuerzo por apagar las llamas”, comentó Danieri mientras mostraba la magnitud del incendio.

Además del peligro que representaban las llamas, el denso humo generado por el fuego afectó visiblemente a los vecinos del sector, quienes reportaron molestias respiratorias y reducción de la visibilidad en las zonas cercanas. Algunos residentes se vieron obligados a cerrar puertas y ventanas para evitar que el humo ingresara a sus hogares.

Hasta el momento no se han reportado víctimas ni daños estructurales graves, aunque se espera un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades. El área permanece parcialmente acordonada mientras continúan las labores de enfriamiento y evaluación de daños.

Noticia al Día / Lenin Danieri