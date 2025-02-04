Tiende a bajar la temperatura en Maracaibo este martes 4-Feb

Las temperaturas en la capital zuliana parecen ir en descenso, según el reporte de este martes, 4 de febrero del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) donde indican que se registrarán mínimas de 25 grados centígrados (°C) y máximas de 35 °C.

Según reportó el mismo organismo este lunes, las temperaturas iban con máximas de hasta los 37 °C y de hecho podía sentirse el calor con un radiante sol que se se escondió pasadas las 6.00 de la tarde.

En tanto, destacan en su pronóstico para este martes hasta horas del mediodía que: Se estima persistencia de estabilidad atmosférica sobre gran parte del país, con cielo despejado y baja probabilidad de precipitaciones.

Asimismo, el instituto resalta el aporte humedad por parte de los vientos alisios hacia la fachada del Atlántico y la región costera del país favorece la formación de nubosidad estratiforme, asociada con lluvias o lloviznas dispersas, en áreas de la Guayana Esequiba, sur de Delta Amacuro, este de Sucre, norte de Monagas, Miranda y norte de Aragua, y en zonas de Lara, Falcón, Andes y sur del Lago de Maracaibo, producto de efectos orográficos sobre el viento.

Foto: Inameh

Lee también: Atentos con el "calorón": Altas temperaturas se sentirán en Maracaibo este lunes 3-Feb

Noticia al Día