Todo listo para la celebración: Más de 500 artistas ensayan para el Día del Gaitero

En estos momentos, más de 500 artistas se encuentran reunidos en la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá, ensayando arduamente para la gran velada que conmoverá al Zulia este viernes 8 de noviembre, Día del Gaitero y homenajear al cantante y compositor venezolano, Ricardo Aguirre, quien falleció, el mismo día, en 1969.



El fervor y la pasión con la que interpretan cada nota musical convierten este espacio sagrado en un verdadero templo de la gaita. Las voces se unen en una sola melodía, creando una armonía que emociona a todos los presentes.



Los preparativos para esta noche histórica avanzan a paso firme. Cada detalle está siendo cuidado para ofrecer un espectáculo inolvidable que rinda homenaje a la Virgen de Chiquinquirá y a las tradiciones musicales de nuestra región.



Asimismo, varios videos están siendo publicados en la cuenta de Endri Méndez, actual presidente de la Fundación Nacional de la Gaita, en los cuales se le puede observar aconsejando a cientos de jóvenes para que den lo mejor de sí y en el que también hace un llamado a Danelo Badell para que se recupere lo más pronto posible y pueda asistir al evento.

Noticia al Día / Andrea Guerrero