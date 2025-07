Tonina, tortuga y un manatí fueron algunos de los animales hallados petrolizados en el Lago de Maracaibo

Este jueves 12 de septiembre, derrames petroleros continúan afectando al Lago de Maracaibo y varios ejemplares de especies marinas fueron halladas petrolizadas, en las adyacencias del parque Vereda del Lago.

Mientras los trabajos de saneamiento del Lago de Maracaibo se encuentran paralizados desde hace dos meses, una tonina, una tortuga marina y un manatí fueron los animales muertos y petrolizados hallados en el lugar.

Ambientalistas indican que los derrames petroleros se han multiplicado.

"Nunca habíamos visto este escenario. El olor putrefacto que se extiende por toda la ciudad, el escenario degradado del Lago de Maracaibo, los derrames de petróleo, los animales muertos, de una biodiversidad increíble. Estamos hablando de un manatí, una especie que se encuentra está en extinción", indicó Adelso Pineda, biólogo ambientalisa zuliano.

Por su parte, pescadores de la región se declaran en emergencia ante la baja producción.

"No podemos salir porque el petróleo nos daña las redes y no hay nadie que nos indemnice porque esto es un problema para todos, de la compañía de petróleo que no está pendiente de esto y no lo recogen como en tiempos anteriores", reclamó Edinson Araujo, pescador zuliano.

Noticia al Día / Unión Radio