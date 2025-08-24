Trabajadores del sector eléctrico presentes en segunda jornada de alistamiento militar

Este domingo 24 de agosto, se sigue desarrollando en las plazas Bolívar de todos los municipios del país la Gran Jornada de Alistamiento de la Milicia Nacional Bolivariana, la cual parte del llamado realizado por el presidente Nicolás Maduro ante las amenazas externas contra la soberanía y la paz nacional.

Los trabajadores del sector eléctrico se sumarán a este segundo día de convocatoria, enmarcado en la campaña "¡Yo me alisto!".

"Yo me alisto para mantener a Venezuela libre de guerras. No aceptamos que ningún imperio nos invada. Somos un pueblo de paz, somos los hijos de -Hugo- Chávez y de -Simón- Bolívar", expresa Nidia Pérez, trabajadora de la estatal eléctrica en el estado Aragua.

Por su parte, Gustavo Velazco, trabajador de Corpoelec en el estado Zulia, indicó que la protección del sistema eléctrico es una de sus motivaciones.

"Yo me alisto porque quiero proteger el sistema eléctrico, defender a la Patria y cuidar lo que con tanto esfuerzo hemos construido".

‎Sherman González, operario en el estado Barinas, enfatizó que el deber por defender este suelo de libertadores también es una demostración de amor.

‎‎"Hemos visto de cerca los intentos de sabotaje. Son ataques directos contra nuestra soberanía y contra el bienestar de nuestra gente. Unirme a la FANB es una forma de defender mi trabajo, mi país y mi familia. Estamos listos para blindar nuestras instalaciones y garantizar que la energía siga llegando a cada hogar venezolano", indicó González

Este proceso de alistamiento se da en respuesta al reciente despliegue de fuerzas navales y aéreas estadounidenses en el Mar Caribe, acción que ha sido rechazada por el Gobierno venezolano y diversos sectores regionales, quienes la consideran una provocación bajo el pretexto de combatir el narcotráfico.

Lee también: Inicia alistamiento militar en todo el país este sábado 23-Ago

Noticia al Día/Nota de prensa