Transformador explotó en la intersección de la calle Dr. Portillo con av 3G

Durante la noche de este jueves 18 de septiembre, un transformador eléctrico explotó en la intersección de la calle Dr. Portillo con avenida 3G, generando un fuerte estruendo que causó alarma entre los residentes y transeúntes de la zona.

Al lugar del hecho, llegaron los Bomberos de Maracaibo, personal de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), así como funcionarios de la policía municipal y regional.

Gracias a la rápida respuesta de los cuerpos de seguridad, el área fue acordonada para asegurar la zona.

No se reportaron personas heridas durante el incidente. Se espera que Corpoelec inicie las labores de reparación y restablecimiento del servicio eléctrico en las próximas horas.

Noticia al Día con información del Diario La Grey