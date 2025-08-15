Tranvía de Maracaibo recibe doble validación de MINTUR, por sus rutas turísticas

El Ministerio del Poder Popular para el Turismo (MINTUR) otorgó al Tranvía de Maracaibo dos importantes validaciones que reconocen su valor turístico y cultural: "Palafitos de Maracaibo" y "La Ruta Patrimonial, Tranvía de Maracaibo".

Este reconocimiento se dio en la reciente visita de las autoridades nacionales y regionales a la sede del tranvía, donde recorrieron sus instalaciones y constataron su potencial como atractivo turístico.

Foto: Cortesía

"Palafitos de Maracaibo" es una ruta que resalta la arquitectura tradicional zuliana y su conexión con el lago y la Ruta Patrimonial es un recorrido por los hitos históricos y culturales de la ciudad.

Estas distinciones refuerzan la labor del tranvía como motor del turismo sostenible en la región, puente entre la tradición y la modernidad y herramienta de difusión del patrimonio zuliano. Son un reconocimiento al trabajo constante por ofrecer no solo un medio de transporte, sino una experiencia turística única que muestra lo mejor de nuestro Zulia.

Foto: Cortesía

Próximos pasos

El equipo del Tranvía de Maracaibo trabajará en conjunto con el MINTUR para potenciar la promoción de estas rutas, desarrollar experiencias turísticas integradas y fortalecer la oferta cultural para visitantes.

Foto: Cortesía

Foto: Cortesía

Lee también: Gerentes del Tranvía de Maracaibo

Noticia al Día/Nota de prensa Tranvía