Tranvía de Maracaibo se renueva como ícono urbano y cultural bajo nueva gestión

La Fundación Tranvía de Maracaibo avanza con firmeza en su plan de recuperación, impulsado por la gestión del alcalde Giancarlo Di Martino, con el objetivo de mejorar la operatividad de sus espacios y fortalecer su rol como símbolo de identidad marabina.

Estefhanía Contreras, presidenta de la Fundación, informó que entre las acciones más destacadas se encuentra la rehabilitación de 30 toneladas de aire acondicionado, lo que garantiza mayor confort para trabajadores y visitantes. También se instalaron luminarias LED en el lobby, optimizando la iluminación y promoviendo el ahorro energético, mientras que la sustitución de cerraduras refuerza la seguridad de las instalaciones.

Actualmente, se ejecutan trabajos de pintura en la fachada, con avances significativos que buscan embellecer el espacio y proyectar una imagen renovada del Tranvía como patrimonio urbano.

Contreras señaló que esta nueva etapa estará enfocada en ampliar los programas culturales y educativos, estrechando vínculos con instituciones locales y recuperando el protagonismo del Tranvía como espacio de encuentro ciudadano, tal como ocurrió durante la primera gestión del alcalde Di Martino.

Con estas acciones, la Fundación reafirma su compromiso de ofrecer experiencias que fortalezcan el sentido de pertenencia y el orgullo por la historia de Maracaibo.