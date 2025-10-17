Tranvía de Maracaibo y Casa de la Capitulación se encuentran nominados al Premio Nacional de Turismo

La Fundación Tranvía de Maracaibo se encuentra nominado al prestigioso Premio Nacional de Turismo, en la mención calidad de servicios, de la categoría transporte terrestre.

La información la dio a conocer el ente, a través de sus redes sociales, donde manifestó su alegría por tal nominación para el premio que entrega el Ministerio del poder popular para el Turismo, y el cual representa el máximo galardón que reconoce la labor de las personas que prestan su servicio al área del turismo en el país.

“¡Estamos de fiesta! El Tranvía de Maracaibo y nuestro guía de turismo, Daniel Aguado, han sido nominados para el prestigioso Premio Nacional de Turismo. Este reconocimiento resalta la calidad y el compromiso de nuestro equipo. ¡Gracias por creer y confiar en nuestro trabajo!”, dice el post.

El Tranvía de Maracaibo es el único servicio turístico del Zulia nominado en su categoría por el premio de Ministerio para el Turismo.

Por otro lado, la Casa de la Capitulación, adscrita a la Gobernación del Zulia, también se encuentra nominado en la categoría "Iniciativa en tecnologías aplicadas al turismo".

