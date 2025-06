Tras duras experiencias en México, cuatro venezolanos regresan a Maracaibo y encuentran el calor de familiares y vecinos

El barrio Los Pescadores, parroquia Coquivacoa del municipio Maracaibo, recibió con alegría la mañana de este sábado 22 de marzo, a cuatro marabinos que regresaron a Venezuela a través del Plan Vuelta a la Patria.

La ministra de la Mujer, Jhoana Carrillo, encabezó la comisión que hizo posible el retorno de Francis Valera Yamarte, Yulitza Suárez, Jonaiker Molero y Yorvis Calderón.

Los cuatro venezolanos regresaron tras enfrentar duras experiencias en México, donde buscaban un futuro mejor, pero se encontraron con la incertidumbre y el miedo.

Los zulianos llegaron con la esperanza de obtener una cita para ingresar a Estados Unidos, pero la larga espera de seis meses y la creciente amenaza de deportación bajo las políticas de Donald Trump los llevaron a tomar la decisión de regresar a Venezuela.

Valera Yamarte comentó que partió hacia México con grandes expectativas. Sin embargo, todo cambió cuando a otros de sus amigos les otorgaron la cita para ingresar a EEUU y a ella nunca le llegó.

Afirmó: "Mi motivo para viajar a México fue pedir la cita y lograr entrar a EEUU Me desesperé mucho al ver que a mis amigos les salió la cita y a mí no".

La experiencia de Valera en México estuvo marcada por un intento de secuestro que la dejó profundamente afectada.

Durante el incidente, los delincuentes asesinaron al chofer del autobús en el que viajaba. Gracias a la rápida intervención de los cuerpos policiales, se evitó el secuestro de todos los pasajeros de la unidad de transporte.

La joven explicó: "Presencié un secuestro en el cual mataron al chofer del autobús donde viajaba, los ladrones se llevaron a cuatro venezolanos. La orden era que se bajaran todos los emigrantes, éramos puros venezolanos. No lograron llevarnos a todos porque llegó la policía. Tenía mucho miedo, sentí que mi vida corría peligro".

La decisión de Valera de regresar a Venezuela también estuvo influenciada por la difícil situación de su hermano, Mervin Yamarte, quien fue deportado por la administración de Donald Trump a la megacárcel de El Salvador.

Asimismo, sostuvo: "Me motivó regresar a Venezuela la situación en la que se encuentra mi hermano Mervin y ver que mi mamá me necesitaba con ella en estos momentos tan difíciles para nuestra familia".

Valera aprovechó la oportunidad para agradecer a la ministra Carrillo por su gestión y le solicitó su apoyo para gestionar el retorno de su hermano Mervin Yamarte, así como el de sus amigos Eduard Hernández, Andy Perozo y Ringo Rincón, quienes también se encuentran detenidos en El Salvador.

A pesar de las dificultades, la joven mantiene la esperanza de un futuro mejor en Venezuela, aseguró que está preparada para comenzar a trabajar.

Mencionó: "Aunque sé que la situación no es fácil, pienso retomar mi vida en Venezuela, quiero trabajar y contribuir a la reconstrucción de mi país".

El regreso a Maracaibo no ha sido fácil, pero el calor de su comunidad y el apoyo de su familia les han dado fuerzas para seguir adelante.

Valera explicó: "Me siento agradecida y feliz, me encantó cómo me recibieron mis familiares, amigos y vecinos". Mientras que Yamarte espera que su historia sirva de inspiración para los venezolanos que están en el extranjero pasando por momentos similares a los que a ella le tocó vivir y que están considerando regresar a su país.

La historia de Francis Valera y sus tres compañeros no es más que la resiliencia del espíritu humano y la importancia de la esperanza, incluso en las situaciones más oscuras.

Noticia al Día/Texto y Foto: Rosell Oberto