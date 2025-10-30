Durante la noche de este miércoles 29 de octubre, se reportaron tres accidentes de tránsito en distintos puntos de Maracaibo, uno de ellos falleció, según el periodista Lenin Danieri.

El más reciente ocurrió alrededor de las 8:00 p.m. en la avenida Bella Vista, cerca de la estación de servicio Buenos Aires, donde se registró una colisión entre vehículos que generó congestión en la zona. Funcionarios de seguridad vial acudieron al lugar para atender la situación y restablecer el tránsito.

Horas antes, se reportó un accidente en la Circunvalación 2, específicamente en el cruce con la avenida Amparo, donde se produjo un choque entre dos unidades particulares. No se han confirmado lesionados, pero testigos indicaron que hubo daños materiales considerables.

El tercer caso ocurrió en el casco central de la ciudad, donde se registró un arrollamiento con presunto fallecido. La víctima habría sido un peatón que cruzaba la vía en una zona de alto flujo vehicular. Autoridades competentes iniciaron el levantamiento del hecho y activaron el protocolo correspondiente.

Noticia al Día / Periodista Lenin Danieri