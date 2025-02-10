Triunfa en República Dominicana artista que impone el tema "Que Viva Venezuela"

El artista estadounidense de género urbano, Kenny Bolívar, conocido popularmente como Krak Baby, está dando mucho de qué hablar con su nuevo sencillo llamado “Que Viva Venezuela”.

La conexión del también compositor con el país caribeño se debe a que sus padres nacieron en el Zulia y han decidido apoyar el desarrollo de su carrera musical.

Kenny Bolívar declaró a Noticia al Día que la creación de este nuevo tema se debió al consejo de sus padres, quienes se encuentran fuera de Venezuela.

Mencionó que su padre le dijo que tenía que crear una canción para su gente, ya que los venezolanos necesitan “motivación e inspiración” debido a los enfrentamientos políticos que presenta la población caribeña.

Además, contó que el tema central de la canción se debe al mensaje político que maneja la líder de la oposición, María Corina Machado, que dice “Que el miedo no nos detenga”.

“De allí nació la canción; la gente está luchando, eso se puede, ellos pueden gritar esa frase. Y yo lo hice, hice la canción, escribí todo, hice la pista y con mucho amor”, narró muy feliz, y agregó que sus canciones ya se escuchan en Spotify y YouTube.

Por otro lado, recordó haber visitado Venezuela y conocer las hermosas playas una sola vez, y que desea volver para cantar a sus fanáticos.

Agregó que sus próximos proyectos musicales incluyen un remix que está sonando en una emisora en Santo Domingo.

“Me gusta trabajar y tengo que seguir en este camino porque me gusta, y ya las personas me están conociendo, pronto cantaré con grandes artistas reconocidos”, finalizó.

Noticia al Día / Andrea Guerrero