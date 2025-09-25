Último sismo reportado por Funvisis ocurrió a las 2:55 a.m. de este 25-Sep

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) confirmó un nuevo sismo sentido en el occidente del país, registrado a las 2:55 a.m. de este jueves.

El movimiento telúrico tuvo una magnitud de 5.3 en la escala de magnitud de momento (Mw) y una profundidad superficial de apenas 5.0 kilómetros. El epicentro se ubicó en las coordenadas 9.816° N y 70.829° O, a 35 kilómetros al sureste de la población de Bachaquero, estado Zulia.

Por su baja profundidad y magnitud, el evento fue percibido con fuerza en varias localidades de la región zuliana y zonas cercanas. Hasta el momento no se han reportado daños materiales ni víctimas, pero autoridades locales y cuerpos de seguridad se mantienen en alerta ante posibles réplicas.

Este sismo se suma a los eventos registrados en las últimas horas, incluyendo el movimiento de magnitud 4.0 reportado la noche anterior al suroeste de Siquisique. La Universidad del Zulia mantiene suspendidas sus actividades como medida preventiva.

Funvisis reiteró su llamado a la población a conservar la calma, revisar las medidas de prevención sísmica y mantenerse informada a través de fuentes oficiales.

Noticia al Día / Funvisis