Jueves 25 de septiembre de 2025
Al Dia

Último sismo reportado por Funvisis ocurrió a las 2:55 a.m. de este 25-Sep

El epicentro se ubicó en las coordenadas 9.816° N y 70.829° O, a 35 kilómetros al sureste de la población de Bachaquero, estado Zulia

Por Andrea Guerrero

Último sismo reportado por Funvisis ocurrió a las 2:55 a.m. de este 25-Sep
Foto: Sismo de magnitud 6,0 sacude Perú
La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) confirmó un nuevo sismo sentido en el occidente del país, registrado a las 2:55 a.m. de este jueves.

El movimiento telúrico tuvo una magnitud de 5.3 en la escala de magnitud de momento (Mw) y una profundidad superficial de apenas 5.0 kilómetros. El epicentro se ubicó en las coordenadas 9.816° N y 70.829° O, a 35 kilómetros al sureste de la población de Bachaquero, estado Zulia.

Por su baja profundidad y magnitud, el evento fue percibido con fuerza en varias localidades de la región zuliana y zonas cercanas. Hasta el momento no se han reportado daños materiales ni víctimas, pero autoridades locales y cuerpos de seguridad se mantienen en alerta ante posibles réplicas.

Este sismo se suma a los eventos registrados en las últimas horas, incluyendo el movimiento de magnitud 4.0 reportado la noche anterior al suroeste de Siquisique. La Universidad del Zulia mantiene suspendidas sus actividades como medida preventiva.

Funvisis reiteró su llamado a la población a conservar la calma, revisar las medidas de prevención sísmica y mantenerse informada a través de fuentes oficiales.

Noticia al Día / Funvisis

Zulia amanece con lluvias eléctricas en varias zonas, según reporte de las 06:00 a.m.

Las precipitaciones se concentran en distintos sectores del occidente zuliano, afectando la movilidad y activando protocolos de prevención en zonas vulnerables
Deportes

Trujillanos FC interrumpe su traslado a Valera por precaución vial en Mene Grande

El conductor de la unidad, ciudadano José Simancas, informó que todos los ocupantes se encuentran en buen estado de salud y que la medida responde exclusivamente a criterios de prevención y resguardo
Nacionales

Funvisis aclara que no es posible predecir sismos y alerta sobre rumores falsos

La institución advierte a la ciudadanía y a los medios de comunicación que dichas afirmaciones carecen de fundamento científico y son completamente falsas
Zulia

LUZ suspende clases tras múltiples sismos sentidos en Maracaibo y el occidente del país

La suspensión inmediata de todas sus actividades académicas y administrativas por un lapso de 24 horas

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
