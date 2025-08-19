Un abrazo que rompe barreras: Hermanas de 93 y 99 años se reencuentran en Margarita

La pandemia las separó, pero la memoria y el cariño las unieron en un conmovedor video que se volvió viral en redes sociales.

La fragilidad de la vida y la fuerza de los lazos familiares quedaron inmortalizados en un video que se ha vuelto viral, mostrando el reencuentro de dos hermanas mayores tras un largo período de separación. Se trata de Teresa, de 93 años, y su hermana mayor, “Tica”, de 99, quienes se reunieron en la isla de Margarita, en un momento cargado de emoción que ha tocado miles de corazones.

El emotivo clip, publicado en TikTok por Marlene Quimor, hija de Teresa, documenta la llegada de su madre a la casa de “Tica”. Al verla, la hermana mayor inicialmente se muestra confundida, tratando de reconocer a la persona que tiene en frente. "¡Déjame pensar, yo te conozco!", se le escucha decir a “Tica”, reflejando la cruda realidad del paso del tiempo. Sin embargo, en un instante de reconocimiento puro, sus ojos se iluminan. "¡Sí te conozco! ¡Teresa!", exclama, mientras su voz se quiebra de la emoción.

El momento cumbre del reencuentro es un profundo abrazo, durante el cual las hermanas intercambian palabras llenas de ternura. "¡Ay, mi hermanita querida, ay Dios, yo sufrí tanto tiempo sin verte!", confiesa “Tica” entre lágrimas. Teresa le responde con la misma calidez: "Ay, yo sí quería verte, mija. Te amo, te extrañaba".

Lamentablemente, la conmovedora historia tiene un final doloroso. La hija de Teresa reveló que solo seis meses después de este reencuentro, “Tica” falleció. A pesar del dolor de la pérdida, la familia ha decidido atesorar el video como un valioso recordatorio de su vínculo inquebrantable, un testimonio del amor que perdurará para siempre.

Noticia al Día