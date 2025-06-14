Viernes 19 de septiembre de 2025
Servicio Público

Un colector de aguas residuales averiado lleva tres años contaminando a más de 50 casas en el barrio San Agustín de Maracaibo

La situación se viene agravando desde que comenzó la temporada de lluvias en todo el país, ya que las aguas negras brotan a través de los desagües de las casas debido a la obstrucción que presenta el colector, lo que genera que se inunden tanto dentro como por fuera. En total hay cerca de 80 grupos familiares perjudicados con la inmundicia y fetidez que ocasionan las cloacas.

Por José Gregorio Flores

La situación afecta directamente a los adultos mayores que viven solos en el barrio San Agustín. Foto: RRSS.
El daño de una tanquilla de aguas negras ubicada en la calle 16A del barrio San Agustín (La Callejuela), parroquia Chiquinquirá, en la zona norte de Maracaibo, tiene tres años contaminando a más de 50 viviendas de esa comunidad, generando malestares y enfermedades de la piel entre sus habitantes, siendo los niños y las personas de la tercera edad los más afectados por esta problemática.

La situación se viene agravando desde que comenzó la temporada de lluvias en todo el país, ya que las aguas negras brotan a través de los desagües de las casas debido a la obstrucción que presenta el colector, lo que genera que se inunden tanto dentro como por fuera. En total hay cerca de 80 grupos familiares perjudicados con la inmundicia y fetidez que ocasionan las cloacas.

Carlos González, uno de los habitantes de esta barriada cuyo domicilio también se contamina, indicó que la denuncia se ha realizado formalmente varias veces ante Hidrolago, pero que hasta la fecha, el colector sigue dañado con consecuencias que siguen pagando los adultos mayores y los niños, principalmente. Hay familias que cuando llueve, tienen que "fajarse" con baldes para achicar las aguas negras.

"Las personas que más sufren son las de la tercera edad porque muchos viven solos y tienen que ponerse a sacar el agua de sus casas, sobre todo cuando llueve. Hay una señora que es diabética que por esta situación y casi le amputan una pierna por la infección que le produjeron las aguas negras dentro de su casa. Hemos ido varias veces a Hidrolago pero aún no reparan el colector", expresó González.

Noticia al Día / José Gregorio Flores

Nacionales

IVSS anunció proceso de inscripción para cotizar como trabajador independiente

Para solicitar la inscripción, los interesados pueden dirigirse a cualquiera de las oficinas administrativas del IVSS
Zulia

Maracaibo bajo la nieve

El auge de las tecnologías y la creación de imágenes con Inteligencia Artificial (IA), han provocado que las personas por…
Zulia

Transformador explotó en la intersección de la calle Dr. Portillo con av 3G

Durante la noche de este jueves 18 de septiembre, un transformador eléctrico explotó en la intersección de la calle Dr….
Zulia

IMPA atendió a perrita “Chukita” arrollada en la parroquia Cecilio Acosta

El atropello le causó daños irreparables en una de sus patas, específicamente en el miembro posterior derecho, lo que llevó a los médicos veterinarios a tomar la decisión de realizar la amputación

