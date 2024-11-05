Un día como hoy, el Teatro Baralt es declarado Monumento Histórico Nacional

El 5 de Noviembre de 1981 fue declarado el Teatro Baralt como Monumento Histórico Nacional mediante Gaceta Oficial N° 32.347.

El Teatro Baralt abrió sus puertas el 24 de julio de 1883 convirtiéndose inmediatamente en símbolo de cultura en la región; su nombre se debe al reconocimiento de Rafael María Baralt como historiador, escritor, periodista y poeta venezolano.

El teatro constituye una innovación en el campo de las edificaciones culturales, que parte desde el punto de vista estructural hasta su visión estética; su decoración basada en el estilo art lo ha convertido en un hito urbano reconocido a nivel mundial.

Su construcción fue ordenada por el General Rafael Parra siguiendo los planos del ingeniero cubano Manuel de Obando durante la presidencia de Guzmán Blanco.

Inicialmente, fue el espacio dedicado a mostrar expresiones artísticas que abarcan desde la ópera hasta la interpretación dramática; fue pionero en el nacimiento del cine en nuestro país ya que el 28 de enero de 1897 Manuel Trujillo Durán realizó las primeras proyecciones cinematográficas Muchachos bañándose en la laguna de Maracaibo y Un célebre especialista sacando muelas en el gran Hotel Europa.

A lo largo de su historia, el Teatro Baralt ha dado paso a estrellas de renombre como Teresa Carreño, Carlos Gardel, Mario Moreno "Cantinflas", Mercedes Sosa, Soledad Bravo, Franco De Vita, Oscar D’ León , Yordano, Huáscar Barradas, entre otros. En sus salas se han proyectado cortometrajes pertenecientes al Festival de Cine Manuel Trujillo Durán.

Desde 1955 se encuentra bajo la administración de La Universidad del Zulia.

Actualmente, los marabinos cuentan con un espacio cultural confortable de proyección firme hacia el futuro en donde se mantiene viva la llama del arte desde su más alto nivel ofreciendo una programación de calidad rindiendo homenaje a la cultura y dando cabida a las más variadas tendencias siempre educando y fortaleciendo el aprendizaje de la sociedad.

Arelys Munda/Pasante

Noticia al Día