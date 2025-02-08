Jueves 21 de agosto de 2025
Al Dia

Un halo solar adorna esta tarde el cielo marabino

El halo solar no representa ningún peligro, sin embargo, se recomienda no mirar directamente al sol, ya que puede dañar la vista

Por Andrea Guerrero

Un halo solar adorna esta tarde el cielo marabino
Foto: Oniel Castellanos
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

En horas de la tarde de este sábado 8 de febrero, los habitantes de Maracaibo son testigos de un espectáculo natural fascinante: Un halo solar que rodeó al astro rey, creando un anillo de luz brillante y colorido.

Este fenómeno óptico se puede ver muy poco, en la región zuliana, por lo que despertó la curiosidad y el asombro de los citadinos, quienes no dudaron en compartir las imágenes del halo.

Para el meteorólogo Oniel Castellanos, un halo solar es un fenómeno óptico que se produce por la refracción, reflexión y dispersión de la luz solar a través de cristales de hielo presentes en nubes altas, generalmente cirros. Estos cristales actúan como pequeños prismas que desvían la luz, creando un anillo alrededor del sol.

Foto: Oniel Castellanos

Acotó que su formación se debe a que la luz del sol incide sobre los cristales de hielo hexagonales que componen las nubes cirros.

"La luz se refracta al pasar a través de los cristales, desviándose en un ángulo de 22 grados, lo que crea el halo de 22 grados, el más común de este tipo de fenómenos. Además de la refracción, la luz también puede reflejarse y dispersarse dentro de los cristales, lo que contribuye a la coloración del halo", dijo.

Características

Castellanos acotó que los halos solares suelen aparecer como anillos blancos alrededor del sol, pero en ocasiones pueden mostrar colores, especialmente en el borde exterior, donde el rojo se encuentra en el exterior y el azul en el interior. Este tipo de fenómenos es más común en climas fríos, donde las nubes altas con cristales de hielo son más frecuentes.

Además, recordó que no representa ningún peligro, por lo que recomendó no mirar directamente al sol, ya que puede dañar la vista.

Foto: Oniel Castellanos

Noticia al Día / Andrea Guerrero

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Confirman fallecimiento de niño de 9 años tras presunta intoxicación en comedor comunitario de San Francisco

Confirman fallecimiento de niño de 9 años tras presunta intoxicación en comedor comunitario de San Francisco

Venezuela cayó ante Aruba y se despidió de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

Venezuela cayó ante Aruba y se despidió de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

Las limusinas se apagan: El adiós a un ícono del lujo

Las limusinas se apagan: El adiós a un ícono del lujo

Falleció el cantante Xava Drago, vocalista del grupo de rock Coda

Falleció el cantante Xava Drago, vocalista del grupo de rock Coda

Jhostynxon García es subido al equipo grande de Medias Rojas de Boston

Jhostynxon García es subido al equipo grande de Medias Rojas de Boston

¿Por qué eligieron el color azul para la pastilla de Viagra?: Esto se sabe

¿Por qué eligieron el color azul para la pastilla de Viagra?: Esto se sabe

Alcaraz debutará en el US Open ante Opelka y podría enfrentar a Djokovic en semifinales

Alcaraz debutará en el US Open ante Opelka y podría enfrentar a Djokovic en semifinales

Derrick Rose tendrá su camiseta retirada por los Chicago Bulls

Derrick Rose tendrá su camiseta retirada por los Chicago Bulls

¡No hay mañana! Venezuela con una nueva oportunidad de llegar a la final internacional de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

¡No hay mañana! Venezuela con una nueva oportunidad de llegar a la final internacional de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

La FDA insta a los consumidores de EEUU a no comer camarones posiblemente radiactivos

La FDA insta a los consumidores de EEUU a no comer camarones posiblemente radiactivos

Conozca la historia de amor de

Conozca la historia de amor de "La Negra" un caimán

Matt Solter se convirtió en el nuevo importado de Águilas del Zulia

Matt Solter se convirtió en el nuevo importado de Águilas del Zulia

Infantino se pronuncia ante batalla campal en Avellaneda: Que impongan sanciones ejemplificadoras

Infantino se pronuncia ante batalla campal en Avellaneda: Que impongan sanciones ejemplificadoras

Daniel Palencia se llevó otro salvado en triunfo de Cachorros

Daniel Palencia se llevó otro salvado en triunfo de Cachorros

Putin visitará la India

Putin visitará la India

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Maduro denuncia hallazgo de al menos 300 carros y motos destruidos en estacionamientos de la Alcaldía de Maracaibo

Maduro denuncia hallazgo de al menos 300 carros y motos destruidos en estacionamientos de la Alcaldía de Maracaibo

Un inusual crimen ocurrió en Valencia: Por celos discutió con su mujer y la ahogó en una piscina

Un inusual crimen ocurrió en Valencia: Por celos discutió con su mujer y la ahogó en una piscina

Joven madre viajó con sus cuatro hijos de Ciudad Ojeda a Santa Bárbara y ahora todos están desaparecidos

Joven madre viajó con sus cuatro hijos de Ciudad Ojeda a Santa Bárbara y ahora todos están desaparecidos

Petro aseguró que una invasión de EEUU a Venezuela la convertiría en

Petro aseguró que una invasión de EEUU a Venezuela la convertiría en "otra Siria" y arrastraría a Colombia a otro conflicto

Jorge Rodríguez anunció la detención del diputado Julio César Torres por narcotráfico

Jorge Rodríguez anunció la detención del diputado Julio César Torres por narcotráfico

Noticias Relacionadas

Internacionales

Autoridades confirman seis muertos y 50 heridos por atentado contra base aérea en Colombia

Inicialmente las autoridades de Cali, capital del departamento de Valle del Cauca (suroeste) y tercera ciudad de Colombia, habían contabilizado a "cinco personas fallecidas y 36 heridos", pero con el paso de las horas el número de víctimas aumentó
Al Dia

Falleció juez Caprio, quien se hizo viral por empatía y humor al resolver infracciones menores

Caprio se desempeñó como juez del Tribunal Municipal de Providence desde 1985, su corte alcanzó reconocimiento mundial gracias al programa «Caught in Providence», nominado a un premio Emmy diurno en 2021, en el que resolvía infracciones menores con «empatía y humor», según su comunidad de seguidores
Política

Presidente Maduro incorpora la Milicia Bolivariana a los Cuadrantes de Paz

Desde el Observatorio Cajigal, en la ciudad de Caracas, el jefe de Estado estuvo acompañado por autoridades civiles y militares, voceros y voceras de la Comuna Fabricio Vive del sector, así como por el coronel Andrés Abreu, comandante del Área de Defensa Integral N.º 88
Zulia

Clezulia se une a la ofensiva diplomática de paz parlamentaria contra de agresiones imperiales

Ambas voceras, en representación del Bloque de la Patria, manifestaron su adhesión a la ofensiva diplomática por la paz y rechazaron las agresiones externas que, según señalaron, atentan contra la soberanía y estabilidad institucional de Venezuela

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025