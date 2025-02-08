Un halo solar adorna esta tarde el cielo marabino

En horas de la tarde de este sábado 8 de febrero, los habitantes de Maracaibo son testigos de un espectáculo natural fascinante: Un halo solar que rodeó al astro rey, creando un anillo de luz brillante y colorido.

Este fenómeno óptico se puede ver muy poco, en la región zuliana, por lo que despertó la curiosidad y el asombro de los citadinos, quienes no dudaron en compartir las imágenes del halo.

Para el meteorólogo Oniel Castellanos, un halo solar es un fenómeno óptico que se produce por la refracción, reflexión y dispersión de la luz solar a través de cristales de hielo presentes en nubes altas, generalmente cirros. Estos cristales actúan como pequeños prismas que desvían la luz, creando un anillo alrededor del sol.

Foto: Oniel Castellanos

Acotó que su formación se debe a que la luz del sol incide sobre los cristales de hielo hexagonales que componen las nubes cirros.

"La luz se refracta al pasar a través de los cristales, desviándose en un ángulo de 22 grados, lo que crea el halo de 22 grados, el más común de este tipo de fenómenos. Además de la refracción, la luz también puede reflejarse y dispersarse dentro de los cristales, lo que contribuye a la coloración del halo", dijo.

Características

Castellanos acotó que los halos solares suelen aparecer como anillos blancos alrededor del sol, pero en ocasiones pueden mostrar colores, especialmente en el borde exterior, donde el rojo se encuentra en el exterior y el azul en el interior. Este tipo de fenómenos es más común en climas fríos, donde las nubes altas con cristales de hielo son más frecuentes.

Además, recordó que no representa ningún peligro, por lo que recomendó no mirar directamente al sol, ya que puede dañar la vista.

Foto: Oniel Castellanos

Noticia al Día / Andrea Guerrero