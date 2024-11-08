Un hogar para Pepe: Perrito agredido en La Floresta

Pepe, un perrito que deambula por las calles de La Floresta en Maracaibo, fue agredido con piedras, palos y hasta machetes, por lo que instan a las personas de buen corazón a brindarles un hogar.

Este noble perrito, en condiciones aparentemente con problemas neurológicos y en estado de desnutrición, recibió atención veterinaria por parte de los proteccionistas de Maracaibo y de Misión Nevado, quienes descartaron que tenía moquillo.

Sin embargo, Pepe sigue pasando sus días en las calles aguantando sol y lluvia, y la mayoría de vecinos tienen otras mascotas que impiden darle un techo seguro.

Para aquellas personas que puedan albergar o ayudar a este perrito, aquí están los números de contactos 0424 6908920 / 0412 6514583 y así tener un lugar seguro.

