Un retacito de Maracaibo para el bravío Capitán Anselmo Belloso

Surca La Espartana las olas agitadas del Lago de Maracaibo y su Capitán bravío, Anselmo Belloso, el coraje es suficiente para dar la pelea ante las embarcaciones realistas que elevan anclas, fijan rumbo al encuentro para luego retirarse ante el temple del Almirante Padilla.

Para honrar a este valiente, Maracaibo ha dispuesto de un retazo de tierra en la esquina de la calle 79 con la avenida 3F. Es un rectángulo con el busto del prócer custodiado por seis frondosos árboles.

Anselmo Belloso (1776-1881) fue un militar venezolano que se unió a la causa independentista. Su momento de mayor trascendencia fue su participación como comandante de una de las goletas en la Batalla Naval del Lago de Maracaibo el 24 de julio de 1823.

Batalla Naval del Lago de Maracaibo

Rol Clave: Belloso estuvo al mando de la goleta "Espartana" (o en algunas fuentes "Espía"), y se distinguió por su valor y liderazgo durante este enfrentamiento decisivo.

Belloso estuvo al mando de la goleta (o en algunas fuentes "Espía"), y se distinguió por su valor y liderazgo durante este enfrentamiento decisivo. Importancia: Esta batalla, librada en el lago de Maracaibo entre las fuerzas navales de la Gran Colombia (lideradas por el Almirante José Prudencio Padilla) y las realistas (españolas), fue crucial. La victoria patriota forzó la capitulación de la plaza de Maracaibo y marcó la expulsión definitiva de los españoles de Venezuela.

Legado

Honor y Reconocimiento: Tras la victoria, Belloso continuó sirviendo a la República y fue ascendido por su participación.

Tras la victoria, Belloso continuó sirviendo a la República y fue ascendido por su participación. Memoria en Maracaibo: En su honor, una de las principales y más antiguas avenidas de la ciudad de Maracaibo lleva su nombre: la Avenida Belloso. Su figura se mantiene como un símbolo del patriotismo y la lucha por la libertad de la región zuliana.

JC

Con recursos de internet

Noticia al Día