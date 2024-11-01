Un tatuaje por un juguete: la noble iniciativa de Chicho, el artista de la tinta en Maracaibo

Para regalar sonrisas

Jholfreddy Pastrano mejor conocido como "Chicho Tattoo", un tatuador de corazón noble, llevó a cabo el movimiento de Tatuaje por Juguete. En sus 25 años de trayectoria en los tatuajes, llegó a destacar entre sus colegas al mismo tiempo que se ha ganado su respeto y apoyo.

Con más de 20 premios y reconocimientos, en búsqueda de perfección en su técnica, lo hace ser mejor reconocido por su especialidad "realismo color". Siempre sintió el impulso de ayudar a quienes más lo necesitan, en una oportunidad se vio reflejado en los niños en una situación no muy diferente a la suya, ya que él también proviene de un barrio de pocos recursos.

Fue cuando nació la iniciativa de apórtales con algo tan sencillo como un juguete. Le dio a entender a los compañeros dentro de su gremio cómo poner en marcha esta iniciativa, e incentivarles a formar parte de esta.

Foto: Laura Fernández, Chicho Tattoo Studio

"Tatuaje por Juguete consiste en un trueque, el cual por un juguete que se le entregue a cualquiera de los miembros de esta iniciativa, se le realizará un tatuaje gratuito de su elección", explicó Chicho.

"Este año 2024, Tatuaje por Juguete cumple 6 años, en diciembre mi mano derecha Andy Rojas se viste de Santa y hacemos la entrega de los juguetes recolectados a los niños que residen en los barrios vulnerables de Maracaibo", agregó.

Foto: Laura Fernández, Chicho Tatto Studio

Para que los niños sigan siendo niños abrazando su infancia con juegos y su imaginación, poderlos distanciar de las malas costumbres y poderles motivar a proseguir en sus estudios y quizás algún día devuelvan el favor, al regalarles sonrisas a las semillas que serán los frutos del futuro.

Génesis Figueredo y Laura Fernández/Pasantes

Noticia al Día