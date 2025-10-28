Martes 28 de octubre de 2025
Al Dia

Una enorme nube negra cubre el cielo de Maracaibo y anuncia posible lluvia

El fenómeno fue visible en varias parroquias del municipio, especialmente en zonas del oeste y centro de la ciudad, donde se reportó descenso de temperatura, ráfagas de viento y acumulación de humedad.

Por Andrea Guerrero

Una enorme nube negra cubre el cielo de Maracaibo y anuncia posible lluvia
Foto: NAD
Una densa nube negra se extendió sobre el cielo de Maracaibo durante la tarde de este martes, generando alerta entre los habitantes por la posible llegada de lluvias intensas en las próximas horas.

El fenómeno fue visible en varias zonas del municipio, especialmente en el centro de la ciudad.

Según meteorólogos, este tipo de formación corresponde a una nube cumulonimbus, conocida por su gran desarrollo vertical y su capacidad de generar precipitaciones de corta duración, pero alta intensidad, acompañadas en algunos casos de descargas eléctricas, granizo o ráfagas de viento.

Estas nubes son comunes en la región zuliana durante el último trimestre del año, cuando se combinan altas temperaturas con humedad atmosférica.

Fotos: Haroldo Manzanilla y José Gregorio Flores

Noticia al Día

Internacionales

Melissa transitará Cuba durante 12 horas de sur a norte

Melissa impactará como huracán de categoría 3 o 4, con vientos sostenidos superiores a 200 kilómetros por hora, precipitaciones que podrían alcanzar los 450 litros por metro cuadrado y marejadas ciclónicas con olas de hasta seis metros
Al Dia

¡Haz que tu Halloween sea mejor con Jack-o’-Lanterns y la super promoción de 1xBet!

Cuando las espeluznantes calabazas iluminan las calles y comienza la noche encantada, 1xBet invita a los jugadores a celebrar Halloween a su manera, con regalos, sorpresas y un toque de suerte. Esta vez, las Jack-o’-Lanterns no solo esconden velas, sino auténticos tesoros.
Zulia

La Sagrada Réplica de la Virgen de Chiquinquirá visita la Parroquia San Bartolomé Apóstol de Sinamaica

La comunidad indígena y devota de la región recibió con fervor la imagen sagrada, que fue escoltada en procesión por fieles, autoridades eclesiásticas y representantes culturales. Durante la jornada se celebraron actos litúrgicos, cantos marianos y expresiones tradicionales propias del pueblo wayuu, en muestra de fe y agradecimiento
Zulia

3.000 niños diarios vistarán la Expo Simón: De Niño a Libertador

La Expo Simón: De Niño a Libertador, en el Salón Catatumbo de la Biblioteca Pública María Calcaño, fue abierta a escuelas, comunas y toda la familia zuliana, este lunes 27 de octubre con toda una coordinación del Gobierno regional, en la que participan Protección Civil, Cuerpo de Bomberos de Maracaibo, policías nacional, regional y municipal; más la Secretaría de Educación y el Centro de Desarrollo de la Calidad Educativa Zulia, que programan las visitas de los planteles escolares

