Una enorme nube negra cubre el cielo de Maracaibo y anuncia posible lluvia

Una densa nube negra se extendió sobre el cielo de Maracaibo durante la tarde de este martes, generando alerta entre los habitantes por la posible llegada de lluvias intensas en las próximas horas.

El fenómeno fue visible en varias zonas del municipio, especialmente en el centro de la ciudad.

Según meteorólogos, este tipo de formación corresponde a una nube cumulonimbus, conocida por su gran desarrollo vertical y su capacidad de generar precipitaciones de corta duración, pero alta intensidad, acompañadas en algunos casos de descargas eléctricas, granizo o ráfagas de viento.

Estas nubes son comunes en la región zuliana durante el último trimestre del año, cuando se combinan altas temperaturas con humedad atmosférica.

Fotos: Haroldo Manzanilla y José Gregorio Flores

Noticia al Día