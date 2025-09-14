Una gaita para la Chinita: abierto concurso virtual

La Basílica Santuario Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, junto a la Parroquia San Juan de Dios de la Arquidiócesis de Maracaibo, anunció la apertura del 6.º concurso virtual Una gaita para la Chinita, iniciativa que busca seleccionar el tema oficial de las Fiestas Patronales 2025 en honor a la Virgen de Chiquinquirá.

Según la convocatoria publicada en la cuenta oficial de la Basílica, el tema ganador será interpretado por la agrupación gaitera Servidores de María y se convertirá en la gaita oficial de las festividades religiosas de este año. La composición será evaluada en tres dimensiones: litúrgica, lírica y musical.

El jurado estará conformado por diez figuras representativas de la gaita zuliana, bajo la coordinación del párroco rector, presbítero Nedward Andrade.

Bases del concurso:

Las composiciones deben enviarse en formato Word, junto con una maqueta en MP3, al correo: [email protected]

El compositor no debe revelar su nombre en la grabación.

La letra debe incluir el lema de las Fiestas Patronales 2025: “Con Chiquinquirá adoremos a Jesús, fuente de toda santidad”.

Cada participante podrá enviar solo una composición.

No se permiten vínculos familiares entre los compositores y los miembros del jurado.

Fechas clave:

14 de septiembre: inicio de recepción de propuestas.

10 de octubre (12:00 m): cierre del período de recepción.

11 de octubre (10:00 a. m.): deliberación y anuncio del tema ganador tras la eucaristía en el salón parroquial.

18 de octubre: lanzamiento oficial del tema en redes sociales y plataformas digitales.

La convocatoria busca promover la creatividad musical en torno a la devoción mariana y fortalecer el vínculo entre la tradición gaitera y la fe popular zuliana.

Noticia al Día / Basílica de Chiquinquirá