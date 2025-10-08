Miércoles 08 de octubre de 2025
Al Dia

Una gran tromba marina se avistó en el Lago de Maracaibo cerca de Planta Lama

Una tromba marina es una columna de aire giratoria que se forma sobre cuerpos de agua, similar a un tornado, pero generalmente menos destructiva

Por Andrea Guerrero

Una gran tromba marina se avistó en el Lago de Maracaibo cerca de Planta Lama
Foto: Instagram
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La tarde del martes 7 de octubre, habitantes de la Costa Oriental del Lago reportaron el avistamiento de una intensa tromba marina en las cercanías de Planta Lama, en el estado Zulia. El fenómeno fue captado en video por internautas y difundido ampliamente en redes sociales, generando reacciones entre quienes lo calificaron como un evento común en la región y quienes alertaron sobre posibles lluvias intensas.

Una tromba marina es una columna de aire giratoria que se forma sobre cuerpos de agua, similar a un tornado, pero generalmente menos destructiva. En el caso del Lago de Maracaibo, este tipo de eventos no son inusuales debido a las condiciones climáticas locales, especialmente durante días de alta evaporación y humedad.

Meteorólogos explican que este fenómeno se origina por la interacción entre temperaturas cálidas en la superficie del lago y capas frías en la atmósfera, lo que genera inestabilidad y favorece la formación de vórtices visibles desde tierra firme.

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

La rutina de ejercicios y alimentación que sigue Nicole Kidman

La rutina de ejercicios y alimentación que sigue Nicole Kidman

Famoso Actor de “Rápidos y Furiosos” es Arrestado por crueldad animal tras ataque fatal de sus perros.

Famoso Actor de “Rápidos y Furiosos” es Arrestado por crueldad animal tras ataque fatal de sus perros.

Petro ordena retorno de colombianos retenidos en Ucrania y denuncia trato

Petro ordena retorno de colombianos retenidos en Ucrania y denuncia trato "inferior"

Desapareció estudiante de bachillerato cuando iba a clases en Carabobo

Desapareció estudiante de bachillerato cuando iba a clases en Carabobo

Marina israelí intercepta nueva flotilla de ayuda humanitaria rumbo a Gaza

Marina israelí intercepta nueva flotilla de ayuda humanitaria rumbo a Gaza

La Vinotinto ya entrena para sus amistosos ante Argentina y Belice

La Vinotinto ya entrena para sus amistosos ante Argentina y Belice

Crisis de metanol: Bares de Brasil afectados por intoxicaciones y caída del consumo de alcohol

Crisis de metanol: Bares de Brasil afectados por intoxicaciones y caída del consumo de alcohol

Reina Letizia rinde homenaje a Giorgio Armani en bruselas: Un look que deslumbra

Reina Letizia rinde homenaje a Giorgio Armani en bruselas: Un look que deslumbra

Jordi Alba anunció su retiro del fútbol

Jordi Alba anunció su retiro del fútbol

Aaron Judge rescató a los Yankees en el tercer juego de Serie Divisional

Aaron Judge rescató a los Yankees en el tercer juego de Serie Divisional

Eugenio Suárez sacude jonrón y Marineros toma ventaja en la Serie Divisional

Eugenio Suárez sacude jonrón y Marineros toma ventaja en la Serie Divisional

Hallan los cuatro cadáveres de las víctimas del derrumbe en Madrid

Hallan los cuatro cadáveres de las víctimas del derrumbe en Madrid

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 8 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 8 de octubre

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 08 de octubre 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 08 de octubre 2025

Inseminación artificial: una solución transformadora para la Maternidad moderna

Inseminación artificial: una solución transformadora para la Maternidad moderna

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Se prevé cielo parcialmente nublado en gran parte del país con lluvias dispersas en varias regiones, incluyendo el Zulia

Se prevé cielo parcialmente nublado en gran parte del país con lluvias dispersas en varias regiones, incluyendo el Zulia

Activan Operación Independencia 200 en La Guaira y Carabobo con despliegue cívico-militar

Activan Operación Independencia 200 en La Guaira y Carabobo con despliegue cívico-militar

Este miércoles se realizan los servicios funerarios de Winael Nelson en Maracaibo

Este miércoles se realizan los servicios funerarios de Winael Nelson en Maracaibo

Así quedó el calendario oficial de la temporada 2025-2026 en la LVBP

Así quedó el calendario oficial de la temporada 2025-2026 en la LVBP

El Papa recibió a organización que trabaja con migrantes en frontera entre EEUU y México

El Papa recibió a organización que trabaja con migrantes en frontera entre EEUU y México

Noticias Relacionadas

Farándula

"Yo si soy una dama, payasa": Fuerte enfrentamiento entre la hija de Diomedes Díaz y la viuda de Martín Elías

Un conflicto público que mezcla redes sociales, fotos filtradas, audios y acusaciones volvió a poner en el ojo público a…
Deportes

Así quedó el calendario oficial de la temporada 2025-2026 en la LVBP

Los ocho equipos de la liga ya conocen con quién se enfrentarán en la temporada regular

Efemérides

Hace 11 años se anunció el hallazgo del Tachiraptor admirabilis, segundo dinosaurio descubierto en Venezuela

Ambos hallazgos confirman la relevancia paleontológica de la región andina venezolana y su valor como patrimonio científico
Al Dia

Meses sin electricidad obligan a niños a estudiar fuera del aula en el barrio Mariano Parra León

En San Francisco, barrio Monseñor Mariano Parra León, dos transformadores eléctricos están fuera de servicio desde hace meses, afectando gravemente a la comunidad y, en especial, a los niños de la base de misiones Maribel Polanco. Uno de los transformadores, identificado como R30D11, lleva cinco meses quemado, mientras el otro, también etiquetado como R30D11, cumple tres meses sin funcionar.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025