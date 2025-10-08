Una gran tromba marina se avistó en el Lago de Maracaibo cerca de Planta Lama

La tarde del martes 7 de octubre, habitantes de la Costa Oriental del Lago reportaron el avistamiento de una intensa tromba marina en las cercanías de Planta Lama, en el estado Zulia. El fenómeno fue captado en video por internautas y difundido ampliamente en redes sociales, generando reacciones entre quienes lo calificaron como un evento común en la región y quienes alertaron sobre posibles lluvias intensas.

Una tromba marina es una columna de aire giratoria que se forma sobre cuerpos de agua, similar a un tornado, pero generalmente menos destructiva. En el caso del Lago de Maracaibo, este tipo de eventos no son inusuales debido a las condiciones climáticas locales, especialmente durante días de alta evaporación y humedad.

Meteorólogos explican que este fenómeno se origina por la interacción entre temperaturas cálidas en la superficie del lago y capas frías en la atmósfera, lo que genera inestabilidad y favorece la formación de vórtices visibles desde tierra firme.

