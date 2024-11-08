Una montaña de basura hizo colapsar el puente en Puerto Caballo

Las fuertes lluvias arrastraron toda la basura lanzada en La Cañada Fénix y esto provocó el desplome del puente Cajón de La Vega.

El colapso del puente situado en el sector Puerto Caballo del municipio maracaibero, provocó el cierre en su totalidad y con ello una latente preocupación en los ciudadanos que transitan, esta importante arteria vial que conecta al Zulia con Colombia y La Guajira.

Autoridades de Corpozulia, Iclam e Hidrolago, hicieron acto de presencia en el lugar y con ellos los trabajos de remoción de basura para inspeccionar a detalle cómo podrían solucionar.

Autoridades competentes indicaron para Noticia al Día, que este trabajo de remoción de basura podría durar unas cuatro horas, por lo que durante este tiempo, la vialidad estará cerrada.

Esperan poder habilitar una sola vía para que circulen los vehículos, sin embargo, los conductores podrían tomar la vía de Las Tuberías para transitar.

