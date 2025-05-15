Unámonos por Abraham: Necesita ser operado con urgencia

El niño Abraham Meléndez, de siete años, necesita ser operado con urgencia, por lo que desde este espacio sus padres y demás familiares piden por ayuda en la noble causa de su cirugía.

El pequeño requiere ser operado por una fístula en el oído izquierdo, además tiene adenoides.

Los parientes de Abraham piden por la ayuda económica necesaria para cubrir el costo de la cirugía, confiando en Dios y en que sí hay almas nobles que sean instrumentos de Dios para tender una mano amiga.

«Cada granito cuenta para poder operar pronto a Abraham, no quedará sin recompensa aquel que le da a uno de los pequeños del Señor», dice su mamá Ana de Meléndez.

Quienes puedan y deseen colaborar, pueden hacerlo al pago móvil del Banco de Venezuela con cédula de identidad 13.741.332 y teléfono 0414-6796666; también está a disposición el Zelle [email protected].

Para más información, pueden comunicarse con su mamá Ana de Meléndez al número telefónico 0414-6796666.

