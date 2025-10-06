Unassg exige mejoras salariales y respeto a derechos laborales ante crisis económica

La Unión Nacional de Acción Social, Sindical y Gremial (Unassg) emitió un comunicado dirigido a la opinión pública en el que denuncia el progresivo deterioro de los ingresos laborales en Venezuela y exige medidas urgentes para restituir derechos establecidos en la Constitución y en la Ley Orgánica del Trabajo.

La organización gremial señala que trabajadores activos, jubilados y pensionados han expresado durante años su inconformidad ante la pérdida del valor real de los sueldos, pensiones y prestaciones sociales. En particular, rechazan que se mantenga un ingreso mensual equivalente a 0,5 dólares y que los aguinaldos se paguen de forma fraccionada.

Unassg atribuye esta situación a una política económica que transfiere el peso de la crisis al pueblo trabajador, marcada por la devaluación sostenida del bolívar y el aumento constante de precios, lo que ha reducido drásticamente el poder adquisitivo de las familias venezolanas.

Asimismo, la organización cuestiona la aplicación de instrumentos como la resolución 2792 y el instructivo ONAPRE, que —según afirman— desvirtúan el concepto de salario y lo sustituyen por el de ingreso, afectando el cálculo de beneficios laborales y debilitando conquistas históricas del movimiento sindical.

Entre sus exigencias destacan:

Aumento general de sueldos y salarios.

Pago completo y no fraccionado de los aguinaldos.

Inclusión de bonos regulares en el cálculo de utilidades, vacaciones y demás beneficios, conforme al artículo 104 de la LOTTT.

Cálculo de las utilidades de 2025 tomando como base el Bono de Guerra Económica.

Cumplimiento de la Ley del bono de alimentos y medicinas aprobada en 2016.

Ejecución del bono especial de Bs. 10 mil para jubilados entre 2018 y 2022.

Eliminación de instrumentos considerados inconstitucionales como la resolución 2792 y el instructivo ONAPRE.

Rendición de cuentas sobre los fondos recaudados mediante el cobro del 9% al sector privado, establecido en la Ley de Protección de las Pensiones de Seguridad Social publicada en mayo de 2024.

