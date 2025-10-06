Lunes 06 de octubre de 2025
Unassg exige mejoras salariales y respeto a derechos laborales ante crisis económica

La organización gremial señala que trabajadores activos, jubilados y pensionados han expresado durante años su inconformidad ante la pérdida del valor real de los sueldos, pensiones y prestaciones sociales

Por Andrea Guerrero

Unassg exige mejoras salariales y respeto a derechos laborales ante crisis económica
Foto: Agencia
La Unión Nacional de Acción Social, Sindical y Gremial (Unassg) emitió un comunicado dirigido a la opinión pública en el que denuncia el progresivo deterioro de los ingresos laborales en Venezuela y exige medidas urgentes para restituir derechos establecidos en la Constitución y en la Ley Orgánica del Trabajo.

La organización gremial señala que trabajadores activos, jubilados y pensionados han expresado durante años su inconformidad ante la pérdida del valor real de los sueldos, pensiones y prestaciones sociales. En particular, rechazan que se mantenga un ingreso mensual equivalente a 0,5 dólares y que los aguinaldos se paguen de forma fraccionada.

Unassg atribuye esta situación a una política económica que transfiere el peso de la crisis al pueblo trabajador, marcada por la devaluación sostenida del bolívar y el aumento constante de precios, lo que ha reducido drásticamente el poder adquisitivo de las familias venezolanas.

Asimismo, la organización cuestiona la aplicación de instrumentos como la resolución 2792 y el instructivo ONAPRE, que —según afirman— desvirtúan el concepto de salario y lo sustituyen por el de ingreso, afectando el cálculo de beneficios laborales y debilitando conquistas históricas del movimiento sindical.

Entre sus exigencias destacan:

  • Aumento general de sueldos y salarios.
  • Pago completo y no fraccionado de los aguinaldos.
  • Inclusión de bonos regulares en el cálculo de utilidades, vacaciones y demás beneficios, conforme al artículo 104 de la LOTTT.
  • Cálculo de las utilidades de 2025 tomando como base el Bono de Guerra Económica.
  • Cumplimiento de la Ley del bono de alimentos y medicinas aprobada en 2016.
  • Ejecución del bono especial de Bs. 10 mil para jubilados entre 2018 y 2022.
  • Eliminación de instrumentos considerados inconstitucionales como la resolución 2792 y el instructivo ONAPRE.
  • Rendición de cuentas sobre los fondos recaudados mediante el cobro del 9% al sector privado, establecido en la Ley de Protección de las Pensiones de Seguridad Social publicada en mayo de 2024.

Unassg exige mejoras salariales y respeto a derechos laborales ante crisis económica

La organización gremial señala que trabajadores activos, jubilados y pensionados han expresado durante años su inconformidad ante la pérdida del valor real de los sueldos, pensiones y prestaciones sociales
Buscan a Princesa, perrita extraviada en Cumbres de Maracaibo tras fuegos artificiales

La familia solicita apoyo a la comunidad para localizarla y facilitar su regreso a casa
¡Atención Cabimas! El 7 de octubre es no laborable por decreto municipal: Celebran a la Virgen del Rosario

Bajo el Decreto Municipal N° 0006-09-2025, declara que el 7 de octubre será no laborable
"La presencia militar en le Caribe amenaza a países de la región": Canciller colombiana

Alegó que "siempre se ha detenido a estas personas sin necesidad de matarlas"

