Unassg exige mejoras salariales y respeto a derechos laborales ante crisis económica

La Unión Nacional de Acción Social, Sindical y Gremial (Unassg) emitió un comunicado dirigido a la opinión pública en el que denuncia el progresivo deterioro de los ingresos laborales en Venezuela y exige medidas urgentes para restituir derechos establecidos en la Constitución y en la Ley Orgánica del Trabajo.
La organización gremial señala que trabajadores activos, jubilados y pensionados han expresado durante años su inconformidad ante la pérdida del valor real de los sueldos, pensiones y prestaciones sociales. En particular, rechazan que se mantenga un ingreso mensual equivalente a 0,5 dólares y que los aguinaldos se paguen de forma fraccionada.
Unassg atribuye esta situación a una política económica que transfiere el peso de la crisis al pueblo trabajador, marcada por la devaluación sostenida del bolívar y el aumento constante de precios, lo que ha reducido drásticamente el poder adquisitivo de las familias venezolanas.
Asimismo, la organización cuestiona la aplicación de instrumentos como la resolución 2792 y el instructivo ONAPRE, que —según afirman— desvirtúan el concepto de salario y lo sustituyen por el de ingreso, afectando el cálculo de beneficios laborales y debilitando conquistas históricas del movimiento sindical.
Entre sus exigencias destacan:
- Aumento general de sueldos y salarios.
- Pago completo y no fraccionado de los aguinaldos.
- Inclusión de bonos regulares en el cálculo de utilidades, vacaciones y demás beneficios, conforme al artículo 104 de la LOTTT.
- Cálculo de las utilidades de 2025 tomando como base el Bono de Guerra Económica.
- Cumplimiento de la Ley del bono de alimentos y medicinas aprobada en 2016.
- Ejecución del bono especial de Bs. 10 mil para jubilados entre 2018 y 2022.
- Eliminación de instrumentos considerados inconstitucionales como la resolución 2792 y el instructivo ONAPRE.
- Rendición de cuentas sobre los fondos recaudados mediante el cobro del 9% al sector privado, establecido en la Ley de Protección de las Pensiones de Seguridad Social publicada en mayo de 2024.
Noticia al Día