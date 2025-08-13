Valeria Di Martino es Miss Zulia 2025

Con apenas 19 años y una firme vocación por la medicina, Valeria Di Martino se alzó como la nueva representante de la belleza zuliana rumbo al certamen Miss Venezuela 2025.

Estudiante de medicina y ganadora de la banda Miss Prensa durante la gala regional, Di Martino logró destacar entre las diez participantes del concurso Miss Zulia, celebrado este martes en el Teatro Baralt.

Su elegancia, preparación y carisma convencieron al jurado calificador, conformado por figuras del diseño, la música y el mundo del espectáculo.

Valeria será la encargada de llevar el nombre del Zulia al escenario nacional, donde competirá por la corona más importante del país.

Fotos: Wilberth Marval

Noticia al Día