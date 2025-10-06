Valmore Rodríguez celebra las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora del Rosario de Fátima

Con el repique de campanas y la participación activa de la feligresía, el municipio Valmore Rodríguez inició las festividades religiosas dedicadas a Nuestra Señora del Rosario de Fátima, cuya última aparición en Portugal se conmemora cada 13 de octubre.

Según El Regional del Zulia, los actos comenzaron el pasado 4 de octubre con los tradicionales novenarios en el templo parroquial, extendiéndose hasta el día 12, en preparación para la jornada central que congrega cada año a cientos de devotos.

El padre Juan Reinoso, párroco de la iglesia Virgen de Fátima, informó que desde el 13 de mayo se han realizado encuentros comunitarios para recordar cada una de las apariciones marianas. La celebración culminará el 13 de octubre a las 5:00 de la tarde con una eucaristía presidida por el presbítero Alexander Enrique Arias, nuevo administrador de la Diócesis de Cabimas, acompañado por sacerdotes del municipio.

Posteriormente, se llevará a cabo la tradicional procesión de la luz y el retorno de la imagen de la Virgen de Fátima a su altar, como cierre de las fiestas patronales en esta localidad petrolera del Zulia.

Noticia al Día / El Regional del Zulia