Lunes 06 de octubre de 2025
Valmore Rodríguez celebra las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora del Rosario de Fátima

Según El Regional del Zulia, los actos comenzaron el pasado 4 de octubre con los tradicionales novenarios en el templo parroquial, extendiéndose hasta el día 12, en preparación para la jornada central que congrega cada año a cientos de devotos

Por Andrea Guerrero

Valmore Rodríguez celebra las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora del Rosario de Fátima
Foto: El Regional del Zulia
Con el repique de campanas y la participación activa de la feligresía, el municipio Valmore Rodríguez inició las festividades religiosas dedicadas a Nuestra Señora del Rosario de Fátima, cuya última aparición en Portugal se conmemora cada 13 de octubre.

Según El Regional del Zulia, los actos comenzaron el pasado 4 de octubre con los tradicionales novenarios en el templo parroquial, extendiéndose hasta el día 12, en preparación para la jornada central que congrega cada año a cientos de devotos.

El padre Juan Reinoso, párroco de la iglesia Virgen de Fátima, informó que desde el 13 de mayo se han realizado encuentros comunitarios para recordar cada una de las apariciones marianas. La celebración culminará el 13 de octubre a las 5:00 de la tarde con una eucaristía presidida por el presbítero Alexander Enrique Arias, nuevo administrador de la Diócesis de Cabimas, acompañado por sacerdotes del municipio.

Posteriormente, se llevará a cabo la tradicional procesión de la luz y el retorno de la imagen de la Virgen de Fátima a su altar, como cierre de las fiestas patronales en esta localidad petrolera del Zulia.

Noticia al Día / El Regional del Zulia

Brasil denunció red que facilitó ingreso ilegal de migrantes venezolanos: Así operaba

Deportada Greta Thunberg y a otros 170 activistas por Israel

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo reaparecen juntos tras anuncio de compromiso

Jaden Smith impone moda: Sigue sorprendiendo con su estilo

La venezolana Verónica Hardy triunfa por decisión unánime en el UFC 320

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 06 de octubre 2025

El señor Yoelvis Villalobos se encuentra desaparecido desde hace 23 días

Más allá de los límites: El hombre que aprendió a escribir sin manos y cumplió su sueño de ser maestro

La paz condicionada: el plan Trump para Gaza y los fantasmas que pueden hacerlo naufragar (Por la Dra. Luz Neira Parra)

Bad Bunny encarnando como Quico en Saturday Night Live se vuelve viral en redes sociales

Se espera lluvias y chubascos en las próximas horas en el Zulia y gran parte del país este 05-Oct

Proyecto Deporte Soy, Siglo 21 rinde homenaje al árbitro Giovanny Gómez por 40 años de trayectoria

Tigres se fue adelante ante Marineros en la Serie Divisional

Sevilla goleó y rompió sequía ante el Barcelona

Sismo de magnitud 3.1 se registró al este de Bachaquero durante la madrugada

Zulia amanece con cielo parcialmente nublado y probabilidad de lluvias eléctricas en algunas zonas

León XIV: los migrantes

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 06 de octubre 2025

Restringen acceso a playas de Lechería por fuerte oleaje durante la noche del domingo

