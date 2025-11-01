Vamos pal´ cine Centro: Nos invita el recuerdo

Hace 27 años este cartel mostraba la película para esos días en Cine Centro: El señor de los caballos, su título en inglés era: The Horse Whisperer, protagonizada y dirigida por Robert Redford. Allí estaba cubierto de polvo y años.

Eran tiempos de progreso y crecimiento. Maracaibo bullía en sus comercios. Hoy presenta una semblanza donde ese esplendor, que se ha opacado, luchar por resurgir.

De los establecimientos añejos aún se sostiene la librería cristiana y se observa floreciente la juguetería Pincocentro.

El cine con las comedias sexosas argentinas

En los 90¨ las películas proyectadas eran las comedias argentinas donde se iba a ver las ocurrencias de El Gordo Jorge Porcel y disfrutar de los esculturales cuerpos de Moria Cazan y Susana Jiménez. Sus pechos ocupaban la gran pantalle dejando "boquiabiertos" a los espectadores del sexo masculino.

Para llegar al cine se bajaba por una rampa en forma de caracol hasta el sótano.

Se recuerda como un lugar alegre cerca de todo y con el acceso mediante el transporte público pues todas las líneas de carritos y buses tienen sus paradas bastante cerca.

JC