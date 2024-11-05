Varios sectores de Sierra Maestra contarán con servicio de agua por tubería

Los habitantes del sector Sierra Maestra, en el municipio San Francisco, disfrutarán, este lunes 4 de noviembre, del servicio de agua por tubería.

Esta información fue suministrada, en horas de la noche, a través de la cuenta de WhatsApp del ente Hidrológica del Lago de Maracaibo (Hidrolago).

Los sectores beneficiados son: calle 148 Sur América, Sierra Maestra, Los Silos, El Manzanillo, Sector Adam Sthormes, Corazón de Jesús, La Alambra, Eloy Parra Villamarín, San Felipe 6 y el Ambulatorio Sierra Maestra.

Noticia al Día / Hidrolago