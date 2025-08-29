Vecinos de Los Modines claman por el transformador: Llevan cuatro días sin luz

Los residentes de la urbanización San Tarcicio, en el sector Los Modines de Maracaibo, en la avenida 79 con calle 82C y 90, parroquia Raúl Leoni, cumplen cuatro días sin electricidad tras la explosión de un transformador que afectó al menos cuatro viviendas de la zona. El hecho ocurrió el pasado 26 de agosto de 2025.

Un vecino del sector dijo que entre las casas afectadas se encuentra la de una persona con discapacidad. Piden apoyo a Corpoelec para solucionar la falla.

Según los habitantes de San Tarcicio, los reportes sobre la avería del transformador se realizaron a través de los canales pertinentes. Esperan pronta solución.