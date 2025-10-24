Vehículos caen "sin parar" en megahueco de La Limpia

Un megahueco mantiene a todos los conductores aterrados, cuando transitan por la urbanización Las Lomas, específicamente detrás de Kapital, en La Limpia.

Algunos manejan con cuidado, sin embargo, aquellos que desconocen la vialidad, caen "sin parar", llevando al desperfecto de sus vehículos.

A través de nuestras redes sociales dieron a conocer la caída de dos carros en menos de 72 horas. Esta irregularidad tiene a los choferes preocupados, puesto que por esa vialidad deben pasar a diario, por lo que piden arreglen aquello que les afecta.

Noticia al Día