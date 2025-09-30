Vía El Patio–La Raya cedió por sismos en Baralt: ya se ejecutan labores de reparación

Un tramo de la carretera El Patio–La Raya, ubicada en el municipio Baralt de la Costa Oriental del Lago, cedió este domingo como consecuencia de los fuertes sismos registrados en la zona. La avería se extiende hasta el puente de esa localidad, afectando el tránsito vehicular en una vía clave para la actividad petrolera y comercial de la región.

El alcalde del municipio, Samuel Contreras, informó que tras constatar los daños se activó de inmediato un plan de reparación, siguiendo instrucciones del gobernador del estado Zulia, Luis Caldera, con el objetivo de restablecer el paso lo antes posible.

“El llamado es a la calma y a no hacer eco de desinformaciones que grupos desestabilizadores andan difundiendo de manera irresponsable e inescrupulosa”, expresó Contreras en una nota de prensa oficial.

Las autoridades locales trabajan en conjunto con equipos de ingeniería y seguridad para evaluar la magnitud del daño y garantizar la estabilidad de la estructura afectada. Se espera que en las próximas horas se emita un informe técnico sobre el estado del puente y las acciones correctivas a implementar.

Noticia al Día / El Regional del Zulia