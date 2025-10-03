Vuelve a temblar en Bachaquero este viernes 03-Oct

La Fundación Venezolana de Investigación Sísmica (Funvisis) reportó durante la madrugada de este viernes 3 de octubre un nuevo sismo de magnitud 3.1 en la escala de Richter, en Bachaquero, municipio Valmore Rodríguez, en la Costa Oriental del Lago de Maracaibo, estado Zulia.

El organismo indicó que el epicentro sísmico fue a 47 kilómetros al este de Bachaquero y a 58 kilómetros al norte de Isnotú.

Funvisis reportó además otro sismo en Carora, estado Lara, a las 3:08 de la madrugada de este viernes 3 de octubre, de magnitud 3.7.

Durante la madrugada y el día de ayer jueves 2 de octubre, la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, registró 12 movimientos telúricos, entre los estados Lara, Sucre y Zulia.

