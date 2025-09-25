Y ahora un Halo Solar

Este jueves 26 de septiembre, los habitantes de Maracaibo observan un halo solar, un círculo de luz y colores que se formó alrededor del Sol.

Este fenómeno óptico, también conocido como "anillo de luz", ocurre cuando la luz solar se refracta a través de los cristales de hielo presentes en las nubes cirros, que se encuentran a gran altura en la atmósfera.

¿Cómo se produce el fenómeno del Halo Solar?



La luz del sol entra en estos cristales y se dobla (o refracta) dos veces, una al entrar y otra al salir. La forma hexagonal de los cristales hace que la luz se refracte en un ángulo de aproximadamente 22 grados, creando el círculo luminoso que vemos alrededor del sol. Es por eso que el halo siempre tiene un radio de 22 grados desde el centro del sol. Los colores que a veces se ven en el halo son el resultado de la dispersión de la luz, similar a lo que ocurre en un arcoíris.

Noticia al Día