Ya se oye el zapateo de la fe mariana del 18-Nov

Este miércoles 10 de septiembre, en la plazoleta de la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá, se llevó a cabo un emotivo ensayo protagonizado por los Servidores de María, quienes se preparan para el esperado encuentro con su patrona durante la tradicional bajada de la Virgen.

A través de un material audiovisual, se observa cómo, al caer el sol, un grupo de marianos se reúne para practicar el desplazamiento del mesón de madera que sostiene la imagen sagrada. Bajo la guía de un líder experimentado, se les indica con precisión los pasos a seguir, en una coreografía que combina fuerza, fe y disciplina.

Este ensayo forma parte de los preparativos para la bajada oficial, en la que participan entre 45 y 60 personas. La organización de los cargadores se realiza según su estatura y complexión física, dividiéndose en tres grupos: Grupo San Juan de Dios: conformado por los servidores de menor estatura, Grupo San Andrés: integrado por los de estatura media, Grupo San Andrés: compuesto por los más altos.

Cada uno de ellos cumple una función específica en la distribución del peso y en la ejecución de los movimientos rituales, que incluyen el vaivén característico del trayecto y la reverencia conocida como “la venia”.

Video: María Briceño

Fotos y Video: María Briceño.

