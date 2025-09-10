Miércoles 10 de septiembre de 2025
Al Dia

Ya se oye el zapateo de la fe mariana del 19-Nov

Este ensayo forma parte de los preparativos para la bajada oficial, en la que participan entre 45 y 60 personas

Por Andrea Guerrero

Ya se oye el zapateo de la fe mariana del 19-Nov
Foto: María Briceño
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Este miércoles 10 de septiembre, en la plazoleta de la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá, se llevó a cabo un emotivo ensayo protagonizado por los Servidores de María, quienes se preparan para el esperado encuentro con su patrona durante la tradicional bajada de la Virgen.

A través de un material audiovisual, se observa cómo, al caer el sol, un grupo de marianos se reúne para practicar el desplazamiento del mesón de madera que sostiene la imagen sagrada. Bajo la guía de un líder experimentado, se les indica con precisión los pasos a seguir, en una coreografía que combina fuerza, fe y disciplina.

Este ensayo forma parte de los preparativos para la bajada oficial, en la que participan entre 45 y 60 personas. La organización de los cargadores se realiza según su estatura y complexión física, dividiéndose en tres grupos: Grupo San Juan de Dios: conformado por los servidores de menor estatura, Grupo San Andrés: integrado por los de estatura media, Grupo San Andrés: compuesto por los más altos.

Cada uno de ellos cumple una función específica en la distribución del peso y en la ejecución de los movimientos rituales, que incluyen el vaivén característico del trayecto y la reverencia conocida como “la venia”.

Video: María Briceño
Video: María Briceño
Video: María Briceño

Fotos y Video: María Briceño.

Noticia al Día

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Sustraen reliquia del Beato Carlo Acutis en parroquia de Mérida: comunidad pide su devolución

Sustraen reliquia del Beato Carlo Acutis en parroquia de Mérida: comunidad pide su devolución

Sahum inaugura VIII Congreso Científico Internacional de Enfermería en homenaje a la MgSc. Mariot Bermúdez Soto

Sahum inaugura VIII Congreso Científico Internacional de Enfermería en homenaje a la MgSc. Mariot Bermúdez Soto

Maxyolyn Bravo necesita apoyo urgente tras diagnóstico de cáncer de mama

Maxyolyn Bravo necesita apoyo urgente tras diagnóstico de cáncer de mama

Al menos dos estudiantes heridos en un tiroteo en una secundaria a las afueras de Denver

Al menos dos estudiantes heridos en un tiroteo en una secundaria a las afueras de Denver

Hallaron artefacto explosivo en la vía Cuestecita-Albania, Colombia

Hallaron artefacto explosivo en la vía Cuestecita-Albania, Colombia

Luis García encendió las alarmas en Houston tras sentir molestias en su codo derecho

Luis García encendió las alarmas en Houston tras sentir molestias en su codo derecho

Crearon actriz para campaña publicitaria y reemplazaron a boxeador famoso con IA

Crearon actriz para campaña publicitaria y reemplazaron a boxeador famoso con IA

Polonia afirma que derribó drones rusos tras una violación de su espacio aéreo

Polonia afirma que derribó drones rusos tras una violación de su espacio aéreo "sin precedentes"

Al actor Jean-Claude Van Damme le denegaron un nuevo juicio tras ser condenado por conducir borracho en Bélgica

Al actor Jean-Claude Van Damme le denegaron un nuevo juicio tras ser condenado por conducir borracho en Bélgica

Tomás Rincón: “Ha sido un día muy triste. Me siento honrado y orgulloso de haber representado a mi país por tanto tiempo

Tomás Rincón: “Ha sido un día muy triste. Me siento honrado y orgulloso de haber representado a mi país por tanto tiempo"

Ranger Suárez implacable con 12 ponches

Ranger Suárez implacable con 12 ponches

Detenidas cuatro personas con siete panelas de marihuana en Baralt

Detenidas cuatro personas con siete panelas de marihuana en Baralt

Nepal reabre su principal aeropuerto tras 24 horas de cierre por disturbios del movimiento

Nepal reabre su principal aeropuerto tras 24 horas de cierre por disturbios del movimiento "GeneraciónZ"

Néstor Lorenzo: “Donde no hay estructura a la par de grandes países, es muy difícil competir

Néstor Lorenzo: “Donde no hay estructura a la par de grandes países, es muy difícil competir"

Contabilizan 18 muertos en un ataque de un grupo ligado al Estado Islámico en la RD del Congo

Contabilizan 18 muertos en un ataque de un grupo ligado al Estado Islámico en la RD del Congo

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Asesinan a tiros al secretario municipal de Pradera mientras veía el partido de fútbol entre Colombia y Venezuela en una plaza

Asesinan a tiros al secretario municipal de Pradera mientras veía el partido de fútbol entre Colombia y Venezuela en una plaza

Onda tropical N° 34 entrará hoy al territorio venezolano

Onda tropical N° 34 entrará hoy al territorio venezolano

"El eco de un clamor: Magaly y sus hijos piden ayuda para una vida digna"

IMÁGENES SENSIBLES: Tirotean e hieren a dirigente político seguidor de Trump en pleno mitín

IMÁGENES SENSIBLES: Tirotean e hieren a dirigente político seguidor de Trump en pleno mitín

La Nasa afirma haber descubierto

La Nasa afirma haber descubierto "posibles signos de vida" en el pasado en Marte

Noticias Relacionadas

Zulia

Alcalde Di Martino anuncia operativo para regular el cobro del pasaje en Maracaibo

“Hemos identificado que existen líneas informales que operan en horarios donde los carritos formales suelen ausentarse, lo que facilita el cobro arbitrario”, explicó
Zulia

Alcalde Di Martino anuncia operativo para regular el cobro del pasaje en Maracaibo

“Hemos identificado que existen líneas informales que operan en horarios donde los carritos formales suelen ausentarse, lo que facilita el cobro arbitrario”, explicó
Zulia

Sahum inaugura VIII Congreso Científico Internacional de Enfermería en homenaje a la MgSc. Mariot Bermúdez Soto

Durante el acto inaugural, la doctora Oneida Osorio Muñoz, Directora General del SAHUM, destacó: “La MgSc. Mariot Bermúdez es una figura emblemática y modelo a seguir dentro de nuestra institución”, reconociendo su legado en la formación y humanización del cuidado enfermero
Deportes

Maduro: Venezuela exige una reestructuración del cuerpo técnico, reorganización de la estrategia, doctrina y trabajo de la Vinotinto

La selección venezolana de fútbol culminó su participación en las eliminatorias para el Mundial 2026, tras enfrentar a Colombia en un encuentro emocionante que finalizó 6-3

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025