Yanetzy Urbina: estamos abocados a la conformación de los Consejos Campesinos

La dirección nacional del Frente Unido Campesinista Nacional manifiesta su respaldo al Presidente de la República Nicolás Maduro en la conformación de los Consejos Campesinos, una iniciativa que busca otorgar mayor protagonismo a los trabajadores del campo en el impulso económico y en la defensa de la soberanía alimentaria del país.

Durante una rueda de prensa en la Casa del Insurgente en Caracas, Yanetzy Urbina, Coordinadora Nacional del Frente Unido Campesinista Nacional y demás miembros de la Dirección Nacional del Frente Unido Campesinista junto al diputado Fernando Soto Rojas y representantes de la Red Angostura, se destacó la importancia de impulsar la producción y la defensa de la patria.

"Estamos abocados a la elección y conformación de los consejos campesinos y ponemos a disposición nuestro plan político programático que se consolidó en el mes de abril en Santa Inés de Barinas que contempla cuatro líneas centrales", puntualizó Yanetzy Urbina, Coordinadora del Frente Unido Campesinista Nacional .

Las cuatro líneas destacan la participación activa del sector campesinista; fortalecer la militancia campesina y promover la descolonización cultural y educativa; implementar la estrategia de financiamiento agrícola endógena y exógena, además de promover la colaboración entre campesinos y movimientos sociales con lo que se desarrollarán 20 programas puntualizados en 25 proyectos esenciales.

Rechazo a las amenazas imperialistas

El Diputado a la Asamblea Nacional Fernando Soto Rojas, miembro de la Red Angostura rechazó frontalmente las amenazas de los Estados Unidos al país con lo que señaló, están buscando un conflicto en el continente.

"Ellos están desesperados, el imperialismo y el capitalismo están en un atolladero histórico y no tienen salida de su crisis estructural .

" Conocemos muy bien la situación del enemigo. Nos están amenazando, pero la historia de este pueblo es una historia gloriosa. Frente a eso levantamos la bandera de la paz del diálogo porque los pueblos no quieren guerra", refirió el diputado Soto Rojas.

Por otra parte, el legislador expresó que los campesinos frente a las 7T orientadas por el presidente Nicolás Maduro tienen una propuesta concreta. En tal sentido, manifestó que con el fin de reordenar el movimiento campesino, el primer mandatario ha convocado un congreso a todas las organizaciones que están vinculadas al campo.

El Frente Unido Campesinista Nacional ha expresado su apoyo a esta medida, considerándola esencial para potenciar la producción agrícola y fortalecer la defensa del territorio.

