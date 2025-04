Yhorby Ventura, el creador de Pancho: "Lo que imagino lo hago realidad"

Luego que este medio de comunicación diera a conocer la creación del pájaro Pancho, el cual fue puesta en una cañada del barrio San José, quisimos profundizar y conocer sobre el ingeniero de esta obra.

Yhorby Ventura, conocido como El Artista, dio a conocer de dónde surgió la idea de poner el ave en ese lugar específicamente.

"Hace un año me mudé para acá y el mal olor así como animales que salían de la cañada, me llevó a idear un plan para que la gente tomara conciencia. Pensé en el robot Wall-E, porque recogía la basura y la recolectaba. Ese personaje convertía el planeta devastado en un paraíso. Después pensé en un dinosaurio para así atraer a los niños, pero sería muy riesgoso, hasta que se me ocurrió poner un guacamayo, me documenté y leí que era emblemático por su belleza y ayuda a la regeneración de los árboles", comenzó a relatar Ventura, para Noticia al Día.

Un Ultraman de cartón

Ventura, con 48 años, tres hijas y dos nietos, siempre se inclinó por el arte. "De pequeño, yo vivía en La Concepción y a un tío le gustaba crear cosas con cualquier tipo de material. Él me decía que tenía que ingeniármelas con lo que tuviese para obtener todo aquello que quisiera. Lo primero que cree junto a él fueron unos muñequitos de Ultraman hechos de cartón".

Desde ese momento descubrió que tenía esa misma habilidad: crear, soñar y hacer su mundo realidad. Y aunque no terminó una carrera en esto que le apasiona, su conocimiento y capacidad sobrepasa los límites.

"Todo aquello que imaginan lo hago realidad. Tengo ese don, y aunque muchos me dicen para trabajarlo, yo prefiero seguir creando y motivando para que otros plasmen sus mejores ideas en lugares necesitados", acotó El Artista.

Jhorby Ventura, dedicado a la refrigeración, sigue trabajando arduamente para proyectar sus conocimientos. "Pancho es una muestra de que todo aquello que queremos y deseamos cuidar, lo podemos hacer, está en nuestras manos. Recuerden, que las cañadas son caudales".

Noticia al Dia