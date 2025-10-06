Yusleidys Hernández, pionera en micropigmentación en el Zulia hace labor social a pacientes con cáncer

Yusleidys Hernández, una talentosa zuliana, comenzó su carrera en la micropigmentación en 2014. Su perseverancia y disciplina le han permitido ganar importantes premios y reconocimientos a nivel regional, nacional e internacional.

Como ejemplo de su excelencia, Hernández logró un hito significativo al conseguir la Copa Mundial de micropigmentación en Holanda, convirtiéndose en la primera venezolana en alcanzar este logro en el área.

Gracias a su destacada trayectoria, la zuliana fue invitada este año como jurado a un evento realizado en Medellín, Colombia, donde participó en la selección de ganadores de un concurso de pigmentación.

Especialidad y labor social



La especialidad de Yusleidys ahora incluye una importante labor social dirigida a mujeres que luchan contra el cáncer y la alopecia.

Semanalmente, realiza jornadas para apoyar a estas guerreras a través de la micropigmentación, ofreciendo:

Reconstrucción de areola del seno.

Delineación de cejas y aplicación para mujeres con alopecia.

Corrección de cicatrices.

Técnicas que aplica



Yusleidys Hernández domina y aplica diversas técnicas de micropigmentación, incluyendo:

Labios

Cejas

Tricopigmetación (para camuflaje capilar)

Areolas

Noticia al Día

Fotos: José Gregorio Flores