Zagalines rinde tributo a Humberto Bracho en su despedida

En un gesto de profundo respeto y reconocimiento, la emblemática agrupación infantil y juvenil Los Zagalines del Padre Vílchez se hizo presente, este domingo 18 de mayo, en la Funeraria San Alfonso, ubicada en el sector Santa María, para despedir a Humberto Bracho, figura importante del género gaitero y orgullo zuliano.

Desde tempranas horas de la mañana, los jóvenes integrantes del conjunto musical se acercaron al lugar para rendir un sentido homenaje al artista. En un acto solemne y cargado de emotividad, Los Zagalines montaron guardias de honor musicales, interpretando diversas gaitas que evocaban la pasión y el legado que Bracho dejó en el folclor regional.

Humberto Alejandro Bracho Sánchez nació en Maracaibo en septiembre de 1963. Su carrera profesional se inició en la década de 1980, integrando la agrupación "Gaiteros de Pillopo" durante 13 años, donde fungió como cuatrista, guitarrista, bajista, arreglista y director musical, consiguiendo crear el famoso y tan imitado "ritmo Pillopo".

Luego, en 1993, pasó a formar parte de las filas del conjunto La Parranda Gaitera, al lado de grandes figuras de la gaita como Astolfo Romero, Pedro Villalobos y Daniel Méndez, entre otros, desempeñándose como guitarrista, arreglista y director musical.

Asimismo, en 1996 perteneció a la agrupación Cardenales del Éxito, compartiendo tarima con los más renombrados músicos gaiteros del momento. Posteriormente, pasó por las filas de Happy Gaita, Somos, La Maquinaria Gaitera, Salmo 150, Serenata, Gaita Y Show, La Universidad de la Gaita, Zuliano Somos y nuevamente Cardenales del Éxito desde 2022.

