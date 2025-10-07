Martes 07 de octubre de 2025
Zulia amanece con cielos variables y posibilidad de chubascos vespertinos

No obstante, se advierte sobre la posibilidad de chubascos aislados con descargas eléctricas, especialmente en zonas de la Costa Oriental del Lago y municipios del sur como Machiques de Perijá y Jesús María Semprún.

Por Andrea Guerrero

Zulia amanece con cielos variables y posibilidad de chubascos vespertinos
Foto: NAD
El estado Zulia se prepara para una jornada marcada por condiciones meteorológicas inestables, según el más reciente informe emitido a las 5:00 de la mañana por el servicio nacional de meteorología.

Diversos sistemas atmosféricos que se desarrollan sobre el Océano Atlántico y el Mar Caribe están incidiendo directamente sobre el occidente del país, generando un escenario propicio para lluvias, chubascos y actividad eléctrica.

Durante las primeras horas del día, se prevé nubosidad parcial en gran parte del territorio zuliano, alternando con momentos de cielo despejado. No obstante, se advierte sobre la posibilidad de chubascos aislados con descargas eléctricas, especialmente en zonas de la Costa Oriental del Lago y municipios del sur como Machiques de Perijá y Jesús María Semprún.

A medida que avance la jornada, se espera un incremento progresivo de la cobertura nubosa, con formación de células convectivas que podrían generar precipitaciones de intensidad variable. Las lluvias estarán acompañadas de rayos y truenos, afectando principalmente a Maracaibo, San Francisco, Cabimas, Lagunillas y zonas rurales del sur del estado.

La situación sinóptica revela la presencia de una vaguada monzónica y tres ondas tropicales (Nro. 41, 42 y 43) que están modulando la Zona de Convergencia Intertropical. Además, un sistema de baja presión con tendencia ciclónica en el Atlántico Central Tropical podría intensificar la inestabilidad en los próximos días. Estos fenómenos, combinados con el calentamiento diurno y los efectos convectivos locales, aumentan la probabilidad de tormentas en la región.

Noticia al Día / Inameh

