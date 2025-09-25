Jueves 25 de septiembre de 2025
Al Dia

Zulia amanece con lluvias eléctricas en varias zonas, según reporte de las 06:00 a.m.

Las precipitaciones se concentran en distintos sectores del occidente zuliano, afectando la movilidad y activando protocolos de prevención en zonas vulnerables

Por Andrea Guerrero

Zulia amanece con lluvias eléctricas en varias zonas, según reporte de las 06:00 a.m.
El estado Zulia registra este jueves 25 de septiembre, a las 6.00 de la mañana, áreas nubladas con presencia de células convectivas, generando lluvias de intensidad variable y descargas eléctricas, según el reporte meteorológico de las 06:00 a.m.

Las precipitaciones se concentran en distintos sectores del occidente zuliano, afectando la movilidad y activando protocolos de prevención en zonas vulnerables.

Las autoridades regionales recomiendan tomar previsiones ante posibles acumulaciones de agua y mantenerse atentos a los reportes oficiales del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh).

Además del Zulia, el informe señala condiciones similares en otros estados del país. Se observan núcleos de lluvia en Bolívar, Amazonas, partes de Guárico, el oeste de Barinas, Apure, la región andina, Lara y Falcón. En el resto del territorio nacional prevalece cielo con nubosidad parcial y zonas despejadas.

El pronóstico sugiere mantener vigilancia en las regiones con actividad eléctrica y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

Noticia al Día / Inameh

"La Oratoria, el poder de la palabra", un libro que brinda las herramientas para ser el mejor

Francisco García y su esquina que nunca duerme

El "Triángulo de la vida", técnica de supervivencia para terremotos: Cómo actuar en caso de emergencias

Consiste en identificar un espacio abierto donde no haya caída de objetos ni de escombros, adoptando una posición corporal donde se aconseja proteger la cabeza y el cuello.
¿Qué hacer si quedas atrapado en un ascensor?

Nunca trates de salir por tu cuenta porque es peligroso
Nuevo temblor en Bachaquero

Las autoridades mantienen el monitoreo en la región ante posibles réplicas
Zulia

Muro de Contención en Tía Juana, Lagunillas y Bachaquero no sufrió daños tras el sismo

La empresa estatal petrolera activó un plan especial de inspección para verificar el estado del muro, como parte de sus protocolos de seguridad ante eventos naturales

