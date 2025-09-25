Zulia amanece con lluvias eléctricas en varias zonas, según reporte de las 06:00 a.m.

El estado Zulia registra este jueves 25 de septiembre, a las 6.00 de la mañana, áreas nubladas con presencia de células convectivas, generando lluvias de intensidad variable y descargas eléctricas, según el reporte meteorológico de las 06:00 a.m.

Las precipitaciones se concentran en distintos sectores del occidente zuliano, afectando la movilidad y activando protocolos de prevención en zonas vulnerables.

Las autoridades regionales recomiendan tomar previsiones ante posibles acumulaciones de agua y mantenerse atentos a los reportes oficiales del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh).

Además del Zulia, el informe señala condiciones similares en otros estados del país. Se observan núcleos de lluvia en Bolívar, Amazonas, partes de Guárico, el oeste de Barinas, Apure, la región andina, Lara y Falcón. En el resto del territorio nacional prevalece cielo con nubosidad parcial y zonas despejadas.

El pronóstico sugiere mantener vigilancia en las regiones con actividad eléctrica y seguir las recomendaciones de Protección Civil.

Noticia al Día / Inameh